台新金、元大金十大股東洗牌

台新金（2887）、元大金昨（27）日公布最新十大股東名單，台新金前十大股東大洗牌，第一大仍是台灣石化合成，元大台灣高息低波（00713）則衝上第三大，而去年台新金董事長吳東亮掌控的家族公司及吳東亮之妻彭雪芬相關公司等大股東大舉加碼買進台新金股票，也紛紛坐穩前十大股東。元大金前十大股東也出現新面孔，由元大台灣高股息基金新進榜單，持股比率達2.58%，成為引人注目的新興股東。相對地，去年度名列前十大的富邦人壽，今年則跌出榜外，顯示股權結構略有變動。

台新金前十大股東名單統計至今年4月25日，第一大仍是台灣石化合成，其持股加碼至51.5萬張，持股比率從去年3.65%提升為3.66%，其代表人吳澄清一直是吳東亮最佳盟友。第二是台新租賃加碼至50.7萬張，持股比率由3.1%提升為3.6%；第三名則是元大台灣高股息低波動ETF（00713）基金以持股23萬張拿下，持股比率1.64%。

而去年吳東亮掌控的家族公司及吳東亮之妻彭雪芬相關公司等大股東大舉加碼持股，其中，昶禾公司加碼持股至18.9萬張，持股比例從1.03%提升為1.35%，一舉從第十大晉升為第四大股東，由彭雪芬掛名擔任經理人；允德公司持股1.29%，排在第六大；由彭擔任董事的博瑞公司持股0.95%，成功擠進第十大股東。另東賢公司持股比1.16%，維持第七大，其是由新光吳家所掌控。