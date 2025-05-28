台企銀 TCFD 獲最高等級認證

台企銀（2834）今年首度將氣候變遷、淨零減碳與自然相關議題結合，發布首本《氣候暨自然相關財務揭露報告書》，展現永續韌性及實踐永續發展的決心與行動力。之前台企銀於氣候相關財務揭露（TCFD）已連四年獲英國標準協會（BSI）肯定，取得氣候相關財務揭露模型成熟度「Level-5+：Excellence」最高等級認證。

台企銀指出，考量氣候變遷、淨零轉型、自然與生物多樣性等國際趨勢，今年台企銀參照自然相關財務揭露（TNFD）的LEAP（Locate, Evaluate, Assess, Prepare）方法學，鑑別自身營運的自然相關議題、投融資活動對生態系服務的「依賴程度」以及自然環境產生的正負面「影響程度」，進而透過自然議題的情境分析，蒐集並研究投融資活動潛在的自然相關風險與機會，並準備未來可行的因應及控管措施，逐步將氣候韌性提升為自然環境韌性，為利害關係人謀求最大利益及維護權益，同時協助企業落實永續調適及轉型。

台企銀表示，台企銀重視自然環境與生態保護，連兩年贊助高雄市野鳥學會推動「嘉義布袋鹽田濕地守護計畫」，號召行員淨灘並移除外來種植物，同時走入社區進行生態保育宣導，邀請高雄市野鳥學會講師至台企銀贊助成立的「銀髮樂齡學堂」，向社區長者推廣環境生態社區活動，以提升對溼地生態保育的認識，並以實際行動守護生態。

未來台企銀除了持續關注氣候與自然相關議題，積極推動金管會「綠色及轉型金融行動方案」，提供資金實質支援國家淨零12項關鍵戰略外，並積極輔導及議合投融資對象展開永續轉型行動，包括永續經濟活動及自然為基礎的行動方案等，攜手利害關係人及投融資對象共創永續未來。