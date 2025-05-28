國泰金接軌國際淨零趨勢

國泰金控（2882）積極推動能源轉型、與國際接軌，持續參與國際氣候及生物多樣性論壇。為了推動亞洲綠色投資發展，國泰金控贊助新加坡生態繁榮周（Ecosperity Week）重點論壇之一亞洲行動峰會，是全球唯一以具體行動支持的金融企業，由國泰世華銀行副總温珍瀚擔任講者，與聯合國兒童基金會、Google等國際單位並列重要嘉賓。

此外，國泰金控投資長程淑芬亦以亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席身分，出席生態繁榮周另一系列活動─由AIGCC主辦之Asset Owner Working Group工作小組會議，分享國泰金控如何將氣候策略融入投資決策，積極推動淨零轉型。

温珍瀚在亞洲行動峰會壓軸場次「兌現氣候紅利：守住亞洲綠色轉型投資」，與全球企業、氣候組織分享國泰在亞洲綠色轉型的行動與核心願景。國泰長年關注亞洲高碳經濟發展下的風險與機會，早在2011年就開創全台首件光電融資案，去年更創下同業投資離岸風場最大規模紀錄。

此外，温珍瀚也分享國泰多元的永續金融商品，包含2016年國泰產險成為國內首家主辦離岸風機保險的產險公司，及截至去年已累積逾2.5億美金的綠色債券投資，國泰更於2024年首創「永續績效連結薪轉」方案，提供全方位的永續金融服務。

温珍瀚指出，國泰對永續的行動，不僅是為了追求整體社會永續發展，更要解決亞洲高碳排產業在淨零轉型的龐大壓力與風險之下，面臨的高額成本問題。未來國泰將秉持「Better Together 共創更好」的理念，持續與各方利害關係人合作，探索能源轉型系統性的策略，並擴大各項永續金融服務，為全球創造能源轉型的新投資機會。

由AIGCC主辦的Asset Owner Working Group工作小組會議，也是新加坡生態繁榮周的亮點之一。該會議匯聚多家亞洲資產所有者代表，聚焦氣候投資策略的實踐與永續金融推進，為連結亞洲資產所有者的重要淨零平台。