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國泰金接軌國際淨零趨勢

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華銀行新加坡分行行長黃偉坤（左起）、國泰世華銀行副總經理温珍瀚、國泰世華銀行新加坡分行風控長馮志偉共同率領團隊出席亞洲行動峰會，與各國企業、氣候倡議組織深入對話。 國泰金控／提供
國泰世華銀行新加坡分行行長黃偉坤（左起）、國泰世華銀行副總經理温珍瀚、國泰世華銀行新加坡分行風控長馮志偉共同率領團隊出席亞洲行動峰會，與各國企業、氣候倡議組織深入對話。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）積極推動能源轉型、與國際接軌，持續參與國際氣候及生物多樣性論壇。為了推動亞洲綠色投資發展，國泰金控贊助新加坡生態繁榮周（Ecosperity Week）重點論壇之一亞洲行動峰會，是全球唯一以具體行動支持的金融企業，由國泰世華銀行副總温珍瀚擔任講者，與聯合國兒童基金會、Google等國際單位並列重要嘉賓。

此外，國泰金控投資長程淑芬亦以亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席身分，出席生態繁榮周另一系列活動─由AIGCC主辦之Asset Owner Working Group工作小組會議，分享國泰金控如何將氣候策略融入投資決策，積極推動淨零轉型。

温珍瀚在亞洲行動峰會壓軸場次「兌現氣候紅利：守住亞洲綠色轉型投資」，與全球企業、氣候組織分享國泰在亞洲綠色轉型的行動與核心願景。國泰長年關注亞洲高碳經濟發展下的風險與機會，早在2011年就開創全台首件光電融資案，去年更創下同業投資離岸風場最大規模紀錄。

此外，温珍瀚也分享國泰多元的永續金融商品，包含2016年國泰產險成為國內首家主辦離岸風機保險的產險公司，及截至去年已累積逾2.5億美金的綠色債券投資，國泰更於2024年首創「永續績效連結薪轉」方案，提供全方位的永續金融服務。

温珍瀚指出，國泰對永續的行動，不僅是為了追求整體社會永續發展，更要解決亞洲高碳排產業在淨零轉型的龐大壓力與風險之下，面臨的高額成本問題。未來國泰將秉持「Better Together 共創更好」的理念，持續與各方利害關係人合作，探索能源轉型系統性的策略，並擴大各項永續金融服務，為全球創造能源轉型的新投資機會。

由AIGCC主辦的Asset Owner Working Group工作小組會議，也是新加坡生態繁榮周的亮點之一。該會議匯聚多家亞洲資產所有者代表，聚焦氣候投資策略的實踐與永續金融推進，為連結亞洲資產所有者的重要淨零平台。

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