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纏鬥4年！國票金勝訴確認 併安泰銀訴訟案正式落幕

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國票金控大樓外觀。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
國票金控大樓外觀。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

歷時4年，國票金控（2889）併安泰銀（2849）訴訟案正式落幕！國票金控27日發布重訊指出，國票金與安泰銀行的併購案歷經訴訟波折後，最高法院27日宣判駁回上訴，維持原審勝訴結果，也意味著國票金辦理安泰銀行股份轉換案並不適用金控法45條，訴訟正式落幕。

國票金控於2021年10月14日經董事會決議與安泰銀行簽定股份轉換契約並於12月2日舉行股東會，以高達73.5%贊成比例，且無股東行使異議權，決議通過併購安泰銀行案。

其後大股東耐斯集團以違反《金控法》第45條為由，提出「確認董事會決議無效之訴」及「撤銷股東會決議之訴」，由於併購決議若在通過一年後尚未執行則失效，國票金與安泰銀所簽定之股份轉換契約於2022年10月13日告終。

而多年的訴訟案，如今正式落幕，國票金重訊提到，國證投資開發及資通國際，以國票金控併購安泰銀行違反《金控法》45條為由，提起撤銷於2021年12月2日召集之股東臨時會通過與安泰商業銀行進行股份轉換決議之訴訟。已於2022年10月經智慧財產及商業法院宣判，駁回原告之訴，原告不服提起上訴，業經最高法院審理，27日宣判駁回上訴，國票金控勝訴判決確定，確辦理安泰銀行股份轉換案並不適用《金控法》45條。

國票金表示，公司辦理併購業務，均按公司治理及恪遵法令執行，對於智財商業法院及最高法院歷時審理及確定判決，樹立金融控股公司法之認事用法典範，深為敬佩；同時也尊重股東依法主張訴訟權，惟耗費社會司法資源，僅表遺憾。

股東會 安泰銀行 國票金控

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