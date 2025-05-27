南山人壽今年二度發債 總額100億元、發行條件曝光
南山人壽27日宣布，發行今年第2期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為100億元，依發行條件不同分為甲券及乙券，其中甲券發行金額為61億元，乙券發行金額為39億元，甲券發行期間為10年期、乙券發行期間為15年期，發行利率分別為固定利率3.75%與3.88%。
南山人壽指出，發行次順位債的主因為強化財務結構、充實資本，承銷方式採包銷方式，並委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷，買回條件為，乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，南山人壽得提前按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。
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