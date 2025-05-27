彭金隆發布高雄亞資特區捷報 35家金融業者申請進駐

金管會主委彭金隆上任滿周年，對於金管會積極推動的亞洲資產管理中心，彭金隆今日在端午節前記者茶敘宣布，已有35家金融業者向金管會申請進駐高雄特區。

彭金隆指出，為了打造亞洲資產管理中心，金管會已開放38項試辦業務，其中已吸引35家表達有興趣，並提出申請，此外，還有2家為四大會計師事務所團隊，以及3家國際級資產管理公司也要進駐專區，金管會將在6月公布申請名單，業者們將在7月陸續開業，接著金管會更將在10月發動對全球招商，舉辦「台灣周」。

根據金管會盤點，35家金融業者，包括了15家銀行、5家券商，和10家投信顧業者。

彭金隆接著也對全面開放私人銀行業務指出，金管會已核准3家銀行，另有4家正送件中，另外，集保建構的TISA帳戶已規畫完成，預計6、7月正式上線。

彭金隆也引述金融研訓院所作調查結果指出，受訪者有51%的認為亞洲資產管理中心會成功，有8成表示贊成，這些也令他感到欣慰。彭金隆也對發展綠色永續金融成果指出，目前綠色經濟融資餘額已有3.3兆，金管會將以 2030年破6兆元為目標，也將積極推動發行永續債券投入公建。

銀行局長童政彰指出，現在銀行局成立了私人銀行、家族辦公室、OAMU財富管理等三大業務來推動亞資中心。對於在台灣推動家族辦公室，童政彰指出，已發現二代、三代的企業主對於在台灣設置家辦的興趣濃厚，這些企業主有不少已在新加坡、倫敦設家辦，但希望也能在台灣設置。

對於私人銀行業務，童政彰說，「這就是財管3.0重點！」有別於2.0著重在設計商品的能力，童政彰指出，3.0的重點在於銀行對客戶提出全套解決方案給客戶，「銀行不能像過去只賣商品、只設計商品，而要有提出整套方案，滿足客戶一站到位需求的能力。」

他並以日劇由唐澤壽明主演的「私人銀行家」為例指出，裡面即打造出由銀行工作團隊給企業主全方位解決方案的具體圖像。

他也指出，工作坊的重點在於建立起有競爭能力的生態系，台灣有強大的資金及許多中小企業正在準備接班，以及重要的國際產業鏈，這些都是優勢，且台灣目前有60兆的存款，另外仍有很龐大的資金是停泊在海外，希望透過OAMU來吸引更多海外資金回流。

童政彰也表示，家族辦公室更是重中之重，家族的傳承也最為銀行看重，像是中小企業主如何傳承財富給下一代，作專業接班，如何讓接班人永續經營企業外，也兼顧起社會責任，都是銀行局關注的重點。他也指出，外資也強調參與慈善事業來支持企業正向回饋給社會，至於比較大型的企業主，現在已有在海外設置家辦經驗，這些企業主也希望在台灣也成立家辦。

金融創新處處長胡則華指出，由四大金控來召集四大工作圈的金融科技聯盟，預計將成立金融科技母基金，該基金由LP(Limited Partner)與GP(General Partner)組成，母基金投資不同主題的創投基金，藉以創造更多發掘新創業者及搭建交流合作之橋樑。該母基金預計募集2至3億美元，預計114年底完成第一輪1億美元的募資。