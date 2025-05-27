合庫桌球選手世錦賽再創佳績 勇奪男雙亞軍
2025年世界桌球錦標賽，國家代表隊中由合庫桌球隊隊員林昀儒、高承睿、郭冠宏、鄭怡靜、黃怡樺、蔡昀恩等人聯袂披上戰袍，賽事期間努力為國爭光，27日從卡達返國。這次賽事中台灣代表隊表現出色，混雙林昀儒及鄭怡靜繼東京奧運銅牌後再度合體，深獲國人期待。男子雙打林昀儒、高承睿繼新加坡大滿貫後再度聯手，展現高度默契，一路過關斬將榮獲亞軍佳績。
為歡迎參賽選手載譽歸國，合庫金控（5880）暨銀行董事長林衍茂率領合庫桌球隊及同仁迎接教練及選手獻花致贈勉勵金。合庫給予球員們支持與鼓勵，本次世錦賽賽事獎金共發放近100萬元，包括選手勉勵金，其中男雙銀牌林昀儒及高承睿，更分別可獲優勝獎金及一年專案營養金共44萬元、升等加薪、嘉獎等公司提供的獎勵。
兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌於合庫金控任職期間，就非常關心球員及賽事動態，去年奧運即親赴機場為每位選手送機及接機，今日受到合庫邀約更一同前往機場接機並慰問教練及球員。
合庫連續16年獲頒體育推手獎，長期以來培育無數國家級明星選手閃耀體壇，完善的薪酬制度以及退役後轉任行員機制，讓球員全心衝刺精進球技，爭取佳績。未來合庫將持續經營桌球、羽球及棒球三支球隊，期望培育更多台灣之光。
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