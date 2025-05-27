大股東問責和敵意併購修法 金管會預計6月草案送政院

金管會主委彭金隆今日指出，關於金控法與銀行法的相關修法，金管會內部已在研議修法草案，即將送行政院審查，包括大股東的股權管理、以及敵意併購的修法都將囊括在修法草案當中，其中，敵意併購相關的修法，預計6月中旬可望定版送行政院審查。

銀行局長童政彰說，在股權管理上，金管會此次對金控法和銀行法的修法，主要有三大面向，包括1. 強化大股東的股權透明度及管理；2. 負責人（包括董事）究責機制，包括罰則的提出；3. 金控法45條關於金控內部各子公司的利害關係人交易執行適度鬆綁。

其中，金控法45條關於利害關係人交易的執行，過去數年來多家金控董事會有三分之一以上的時間都花在處理相關問題，早就引發業者抱怨連連，對此金管會經討論之後，認為授信是利關人交易裡最需把關的，至於其他的部分，由於現行的規定太細，因此的確有鬆綁必要，所以這次也列入修正草案當中。

而敵意併購法，到底把現金公開收購門檻拉高到多少，銀行局內部尚未最後拍板定案，目前所知，大方向至少會從10%拉高至25%，但是否再從25%進而往上拉高，以及若25%拉高至50%，是否可開放搭配股票的公開收購，則有待定案。