快訊

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

聽新聞
0:00 / 0:00

彭金隆坦言匯率使壽險業獲利過度擺盪 金管會將採取因應方案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彭金隆坦言，匯率使壽險業獲利過度擺盪，金管會將採取因應方案。記者朱漢崙／攝影
彭金隆坦言，匯率使壽險業獲利過度擺盪，金管會將採取因應方案。記者朱漢崙／攝影

台幣匯率已連二天持續2字頭，對壽險業衝擊更大，對此金管會主委彭金隆指出，金管會對於壽險公司會採取因應方案，但他強調，該因應方案的重點是在於透過此次的機會，來作制度面改革，來讓壽險業的獲利呈現不會一直處於「過度擺盪」，一下子過度悲觀、一下子又過度樂觀的情況一再發生，例如去年壽險業才創歷年獲利新高，但現在獲利馬上就碰到匯率衝擊。

金管會今日舉行端午節前的媒體茶敘，由彭金隆親自率副主委和局長出席，適逢彭金隆上任一周年，他也有感而發指出，正好經歷了許多重大政經情勢的變局，包括二個最大的股市跌點，也碰到最大的漲幅之外，亦碰到匯率最大的單日或連續二天的變化：「這突顯金融韌性的重要性！」

面對匯率飆升，壽險業者一片災情慘重，也成為金管會接下來要處理的問題。對此彭金隆也明確釐清重點所在，金管會在改革制度時，不是為了美化業者的財報，而是關注流動性和長期清償能力的問題，希望能以更精準公允的作法來衡量保險業的營運，也讓經營者朝向更長遠的角度，而不是追求短期報表的美化。

在彭金隆看來，壽險業的「經營循環」非常的長，例如一張終身險的存續期間就很長，但財報卻是每半年、一年就要公布，而其他行業則沒有這類問題。

彭金隆指出，產業突發式的變動，若影響市場穩定和信心，金管會就會採取必要的措施，從關稅開始引發一連串變局，對壽險業而言有二大問題，一塊是資本適足的部分，另一塊是財報和淨值比和RBC有關的部分，對此金管會也正在搜集資料，以穩定市場為優先，對於壽險公會的提案，也會審慎研議，他強調，一定會採取必要措施，也讓業者未來能平穩過渡到明年1月1日上路的IFRS新制度。

目前壽險公會的匯率改採半年日均價計算的提案，尚未正式向金管會送件，據了解和搜集更多相關數據以向金管會作說明有關；保險局長王麗惠指出，接軌新制主要看六月財報，公會提出的暫行措施的方案，保局會審慎考量。

而金管會能否在六月放行壽險公會所提出的方案，也受到外界矚目，對此王麗惠表示，申請接軌，會用6月底的財報數字來看，倘若6月沒有達到法定數字，金管會也會有因應方案的規畫，仍會讓業者有補救的機會。彭金隆也指出，雖然會用6月底的RBC，來決定能否適用接軌的過渡措施，但金管會也將採取緩衝作法，例如，對六月底財報未達標的業者，思考還有哪些補救的方式。

一般解讀，由於半年報通常是在二個月後出爐，因此金管會至少應會在8月之前提出讓業者因應的方案使RBC起死回升，免得2026年一開始就無法順利接軌，接下來就成為另一場災難。

彭金隆回顧歷史，用2008年、2018年、2022年這些變動，說明匯率在業者自結獲利或編列財報採單點計算的方式，一旦碰到「極端值」的時候，就會對壽險業的獲利造成大波動。其中他舉例，2008年的匯率衝擊更嚴重，2008年10月當時的RBC很慘，但之後到2009年2月就恢復正常：「好像什麼都沒有發生過。」他也強調，壽險業帳上現金很多，不會有流動性的問題，但這麼大的匯損，只是帳面數字變化而已，並不是這些資產全部都要換回台幣。

台灣壽險公司很獨特，這是平均數的概念，若是極端值的時候，就會非常辛苦。壽險業的匯損，其現金很多，不會有流動性的問題，但這麼大的損失，是真的要換回台幣嗎？會有導致過度悲觀及2022年疫情來，2018年，2008更嚴重，10月當時的RBC，很慘，但到2009年2月又什麼都沒有發生。

金管會 壽險業 台幣匯率

延伸閱讀

國銀房貸逾放額連九升 反映房市違約風險擴大

可成案引發外資投資爭議 金管會查漏洞

投資變奪權？外資目的變調 金管會盯上可成案

保單強制執行修法完成初審 上百萬張保單8個月內可望解除扣押命令

相關新聞

談主權基金 彭金隆：壽險業參與投資公債有助解決資產錯配問題

台灣成立主權基金成為近來的熱門話題，金管會主委彭金隆指出，挪威、中東、新加坡都各有主權基金模式，而若台灣成立主權基金，是...

中止5連升 台幣匯價轉微貶原因是它

台幣對美元匯率午後變天，終場以29.953兌一美元作收，小貶1.8分，中止台幣對美元匯率的連五升，即期外匯市場交易量20...

彭金隆發布高雄亞資特區捷報 35家金融業者申請進駐

金管會主委彭金隆上任滿周年，對於金管會積極推動的亞洲資產管理中心，彭金隆今日在端午節前記者茶敘宣布，已有35家金融業者向...

大股東問責和敵意併購修法 金管會預計6月草案送政院

金管會主委彭金隆今日指出，關於金控法與銀行法的相關修法，金管會內部已在研議修法草案，即將送行政院審查，包括大股東的股權管...

彭金隆坦言匯率使壽險業獲利過度擺盪 金管會將採取因應方案

台幣匯率已連二天持續2字頭，對壽險業衝擊更大，對此金管會主委彭金隆指出，金管會對於壽險公司會採取因應方案，但他強調，該因...

熱錢出走股匯雙跌 新台幣終止連5升收29.953元

國際美元反彈，外資提款台股並匯出，台灣今天股匯同步走弱，新台幣兌美元由升轉貶，收盤收29.953元，小貶1.8分，終止連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。