彭金隆坦言匯率使壽險業獲利過度擺盪 金管會將採取因應方案

台幣匯率已連二天持續2字頭，對壽險業衝擊更大，對此金管會主委彭金隆指出，金管會對於壽險公司會採取因應方案，但他強調，該因應方案的重點是在於透過此次的機會，來作制度面改革，來讓壽險業的獲利呈現不會一直處於「過度擺盪」，一下子過度悲觀、一下子又過度樂觀的情況一再發生，例如去年壽險業才創歷年獲利新高，但現在獲利馬上就碰到匯率衝擊。

金管會今日舉行端午節前的媒體茶敘，由彭金隆親自率副主委和局長出席，適逢彭金隆上任一周年，他也有感而發指出，正好經歷了許多重大政經情勢的變局，包括二個最大的股市跌點，也碰到最大的漲幅之外，亦碰到匯率最大的單日或連續二天的變化：「這突顯金融韌性的重要性！」

面對匯率飆升，壽險業者一片災情慘重，也成為金管會接下來要處理的問題。對此彭金隆也明確釐清重點所在，金管會在改革制度時，不是為了美化業者的財報，而是關注流動性和長期清償能力的問題，希望能以更精準公允的作法來衡量保險業的營運，也讓經營者朝向更長遠的角度，而不是追求短期報表的美化。

在彭金隆看來，壽險業的「經營循環」非常的長，例如一張終身險的存續期間就很長，但財報卻是每半年、一年就要公布，而其他行業則沒有這類問題。

彭金隆指出，產業突發式的變動，若影響市場穩定和信心，金管會就會採取必要的措施，從關稅開始引發一連串變局，對壽險業而言有二大問題，一塊是資本適足的部分，另一塊是財報和淨值比和RBC有關的部分，對此金管會也正在搜集資料，以穩定市場為優先，對於壽險公會的提案，也會審慎研議，他強調，一定會採取必要措施，也讓業者未來能平穩過渡到明年1月1日上路的IFRS新制度。

目前壽險公會的匯率改採半年日均價計算的提案，尚未正式向金管會送件，據了解和搜集更多相關數據以向金管會作說明有關；保險局長王麗惠指出，接軌新制主要看六月財報，公會提出的暫行措施的方案，保局會審慎考量。

而金管會能否在六月放行壽險公會所提出的方案，也受到外界矚目，對此王麗惠表示，申請接軌，會用6月底的財報數字來看，倘若6月沒有達到法定數字，金管會也會有因應方案的規畫，仍會讓業者有補救的機會。彭金隆也指出，雖然會用6月底的RBC，來決定能否適用接軌的過渡措施，但金管會也將採取緩衝作法，例如，對六月底財報未達標的業者，思考還有哪些補救的方式。

一般解讀，由於半年報通常是在二個月後出爐，因此金管會至少應會在8月之前提出讓業者因應的方案使RBC起死回升，免得2026年一開始就無法順利接軌，接下來就成為另一場災難。

彭金隆回顧歷史，用2008年、2018年、2022年這些變動，說明匯率在業者自結獲利或編列財報採單點計算的方式，一旦碰到「極端值」的時候，就會對壽險業的獲利造成大波動。其中他舉例，2008年的匯率衝擊更嚴重，2008年10月當時的RBC很慘，但之後到2009年2月就恢復正常：「好像什麼都沒有發生過。」他也強調，壽險業帳上現金很多，不會有流動性的問題，但這麼大的匯損，只是帳面數字變化而已，並不是這些資產全部都要換回台幣。

台灣壽險公司很獨特，這是平均數的概念，若是極端值的時候，就會非常辛苦。壽險業的匯損，其現金很多，不會有流動性的問題，但這麼大的損失，是真的要換回台幣嗎？會有導致過度悲觀及2022年疫情來，2018年，2008更嚴重，10月當時的RBC，很慘，但到2009年2月又什麼都沒有發生。