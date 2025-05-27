安聯全球保險報告：2035年台灣保險規模將達4.75兆元

保險巨擘德國安聯集團27日發布最新2025全球保險報告指出，2024年全球保險公司總保費收入達7兆歐元，全球保險業成長約為8.6%，增幅較前一年的8.2%更為可觀。而經過五年的消沉，台灣保險市場在2024年出現強而有力的復甦，總保費收入為799億歐元，成長率高達11.5%。安聯看好保障需求持續增加，預期未來十年，台灣保費每年可望增長5.2%，至2035年規模將達1394億歐元（約新台幣4.75兆元）。

2025安聯全球人壽保險報告中指出，2024年全球保險業總體保費成長約為8.6%，增幅較前一年的8.2%更為可觀。全球所有保險公司增加了5,570億歐元的保費收入，總保費收入達7兆歐元。

壽險仍然是最大的業務體 ，保費收入達2兆902億歐元，報告指出，2024年壽險保費收入勁升10.4%，表現不但優於其他兩個業務體，成長速度更是超越2023 年（+8.2%）。主要助力來自北美，其成長率高達14.4%。由於利率屢屢攀高，年金發生了擠兌提領潮。利率上漲也為西歐增添了保費收入（+7.1%）。亞洲大多數的市場均強勁成長，中國以15.4%的漲幅領先群雄。相較於美國稱霸產險，壽險在全球市場的佔比，分佈相對平均，亞洲（含日本和中國）佔保費總額的三分之一以上。

產險保費收入達2兆424億歐元，成長率為7.7%，略低於前年的8.3%。值得注意的是，主要成長來自於最大的市場—也就是北美，此市場保費收入上漲了8.2%，佔全球保費收入的一半以上。西歐保費收入成長6.0%。亞洲反而稍顯失色，僅增加4.0%。

健康險保費收入達1兆682億歐元，成長7%，需求依然強勁，尤其在亞洲（+12.6%）。這反映出該地區的保險滲透率（保費佔經濟產出的百分比）還是較低，但台灣除外；其他市場的保險滲透率均低於 1%。相較於壽險，健康險的需求越發受到國家社會安全及福利制度的影響，換句話說，就是取決於全民健保的質量等級和品質好壞。

在台灣方面，報告指出，經過五年的消沉，台灣保險市場在2024年強勢復甦，保費成長率高達11.5%。總保費收入為799億歐元。此次復甦壽險功不可沒，該業務體囊括70%的整體市場。同時，產險的成長表現依舊亮眼，達 9.8%（2023 年為 +10.4%），反映出費率的上升。壽險在五年來首次呈現正成長，漲幅13.3%，反彈非常強勁。然而，即便保費收入有所增長，但仍處於約 15 年前的水準。最後，健康險收入亦增加了+5.6%。然而與該地區許多其他市場不同，健康險並非一種利基商品，它的市佔率實為 17%，高於產險（13%）。

整體來說，安聯研究團隊預估未來十年全球的保險市場將以5.3%年增率的速度成長，微高於經濟產出。而台灣的整體成長率預估為5.2%。安聯研究團隊對壽險依舊相當具有信心，由於利率上升，壽險預計年增率將達到5.0%。受惠於人口結構的加速變化以及對民營企業的要求，亞洲和中國仍然是推動成長的雙引擎。其中健康險看來還是最具活力，有6.7%的年增率，台灣在健康險方面則有5.0%的年增率。從絕對金額來看，未來十年全球總體保費將成長 5兆3190 億歐元至12兆歐元以上，台灣則將成長至1394億歐元（約新台幣4.75兆元）。

安聯報告中指出，地緣政治的不確定性和貿易局勢緊張，都可能透過經濟成長放慢、貿易減緩及信貸和市場風險上升對保險業務量造成壓力。另一方面，企業在這種不確定且危機重重的環境中需要更多的風險管理解決方案，或許會興起一股保護效應。但從長遠來看，金融碎片化和削弱的國際合作（包括氣候、網路資安甚至流行病防範等）恐怕會加重承保這些風險的成本。

安聯首席經濟學家盧多維克．蘇伯蘭(Ludovic Subran)表示，「保險業仍然是一個成長型產業。」但是，其成長很大程度上，是被政策的不作為所推動，如因應氣候調適的投資不足，導致天災加劇；因年金改革的延遲，導致個人加大其儲蓄的力道。從長遠來看，民間保險業無法承擔起充當社會「修理廠」的重擔。惟有攜手合作，大家才能一起應對「雙重轉型」的重大挑戰 。