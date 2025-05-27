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兆豐銀、岱宇國際簽署員工持股信託合作MOU 共創永續共榮

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行與岱宇國際簽署員工持股信託與跨業合作備忘錄。圖為兆豐銀行總經理黃永貞(左三)、岱宇國際董事長林佑穎(右三)、兆豐銀行信託處處長侯君儀(左二)與中山分行經理李宏業(左一)、岱宇國際副總經理吳美華(右二)與副總經理邱源聲(右一)合影留念。兆豐銀行／提供
兆豐銀行與岱宇國際簽署員工持股信託與跨業合作備忘錄。圖為兆豐銀行總經理黃永貞(左三)、岱宇國際董事長林佑穎(右三)、兆豐銀行信託處處長侯君儀(左二)與中山分行經理李宏業(左一)、岱宇國際副總經理吳美華(右二)與副總經理邱源聲(右一)合影留念。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行，今日與上市公司岱宇國際（1598）簽署員工持股信託契約與異業結盟合作備忘錄（MOU），攜手邁向企業永續與社會共榮新里程。

即將成立滿35周年的岱宇國際，為上市知名家用健身器材品牌，致力於專業健身器材設計與製造，憑藉卓越的研發實力與全球市場布局，產品銷售遍及歐美、亞洲及新興市場。

為增強企業永續發展與留才，岱宇國際董事長林佑穎特別委請兆豐銀行信託團隊，與其財務和人資部門主管多次研討，攜手設計員工持股信託計畫，該方案規劃由公司定期提撥補助金，鼓勵員工自願參與，最高可享相對自提金最高100%補助購買自家公司股票，協助員工穩健累積退休資產，同時凝聚員工士氣與向心力。

兆豐銀行總經理黃永貞表示，推動企業永續與實踐社會共榮，一直是兆豐銀行推廣信託服務的核心理念。信託團隊透過深度訪談瞭解企業客戶需求，依據產業特性量身訂做各式留才及持股信託計畫，並延伸至銀髮階段的退休安養規劃，與企業共同合作打造高齡健康生活圈。本次簽訂MOU，特別針對銀髮樂齡客群，推廣結合安養信託與樂齡健身器材的整合服務，不只強化資產保全與退休照護，更希望增進銀髮樂齡族群身心健康，實踐企業社會責任。

金管會自2020年起針對信託業務發展推出信託2.0計畫，並研議長期策略藍圖，持續鼓勵信託業者協助企業規劃員工福利信託。根據信託公會統計，近四年來，員工福利信託受託資產金額以年複合成長率13.87%的穩健步伐持續成長，至114年第1季更高達新台幣2,434億元，創下新高。顯見企業對員工福利及永續治理的重視日益提升，信託服務已成為公司治理的一大顯學。

兆豐銀行憑藉深厚的專業能力與實務經驗，不僅協助企業妥善規劃福利留才方案，並協助企業如何防範相關風險，透過全方位信託與產學跨業合作並進，持續推廣企業永續與共榮理念。

岱宇 兆豐銀行 健身

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