一銀及台銀統籌主辦 永豐餘投控及中華紙漿92億ESG聯貸案

第一銀行與臺灣銀行於5月27日攜手完成永豐餘（1907）投資控股公司新台幣60億元聯貸案及中華紙漿（1905）公司新台幣32億元聯貸案簽約，兩聯貸案金額合計92億元，並由華南銀行、彰化銀行、元大銀行、全國農業金庫及將來銀行五家銀行共同參與。

永豐餘事業版圖涵蓋製漿造紙、民生清潔用品、特殊應用材料、印刷、電子紙、RFID與生技等領域，持續朝兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、電子標籤普及創造新營運模式方向發展。

2024年合併營收784.1億元，較前一年成長6.2％，合併稅後淨利歸屬於母公司約16.3億元，每股稅後盈餘0.98元。

面對淨零減碳挑戰，永豐餘集團旗下以中華紙漿為首之林漿紙事業群積極購置與汰換具節能效益的環保設備，朝向倍增生質能源等綠能發電效益之目標邁進。

本次聯貸案為支持中華紙漿加速綠色低碳製程，資金用途包含支應花蓮廠高效回收生質能發電設施之重大資本支出所需資金。中華紙漿花蓮廠是我國發電量最大的生質能發電系統，一年可提供1.5億度綠電，未來新設備建置完妥將使生質能發電量進一步提升，達成全生質能發電以及減碳中期目標。

第一銀行表示，本次聯貸案依公司永續報告書所列，包含溫室氣體排放、廢棄物資源化、替代能源比重、空氣品質管理等指標表現，評估指標達成情形，給予相應之減碼，支持永豐餘永續經營。