國泰金前進新加坡生態繁榮周 分享綠色轉型投資、提升氣候風險認知

國泰金控（2882）積極推動能源轉型、與國際接軌，持續參與國際氣候及生物多樣性論壇。為了推動亞洲綠色投資發展，國泰金控贊助新加坡生態繁榮周（Ecosperity Week）重點論壇之一「亞洲行動峰會（Asia Action Summit），是全球唯一以具體行動支持的金融企業，由國泰世華銀行副總温珍瀚擔任講者，與聯合國兒童基金會（UNICEF）、Google等國際單位並列重要嘉賓。此外，國泰金控投資長程淑芬亦以亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC）主席身分，出席生態繁榮周另一系列活動──由AIGCC主辦之Asset Owner Working Group工作小組會議，分享國泰金控如何將氣候策略融入投資決策，積極推動淨零轉型。

國泰世華銀行副總温珍瀚在亞洲行動峰會壓軸場次「兌現氣候紅利：守住亞洲綠色轉型投資」（Paying climate dividends: securing investment for Asia’s green transition），與全球企業、氣候組織分享國泰在亞洲綠色轉型的行動與核心願景。國泰長年關注亞洲高碳經濟發展下的風險與機會，早在2011年就開創全台首件光電融資案，去年更創下同業投資離岸風場最大規模紀錄。此外，温珍瀚也分享國泰多元的永續金融商品，包含2016年國泰產險成為國內首家主辦離岸風機保險的產險公司，以及截至去年已累積逾2.5億美金的綠色債券投資，國泰更於2024年首創「永續績效連結薪轉」方案，提供全方位的永續金融服務。

温珍瀚指出，國泰對永續的行動，不僅是為了追求整體社會永續發展，更要解決亞洲高碳排產業在淨零轉型的龐大壓力與風險之下，面臨的高額成本問題。未來國泰將秉持「Better Together 共創更好」的理念，持續與各方利害關係人合作，探索能源轉型系統性的策略，並擴大各項永續金融服務，為全球創造能源轉型的新投資機會。

由AIGCC主辦的Asset Owner Working Group工作小組會議，也是新加坡生態繁榮周的亮點之一。該會議匯聚多家亞洲資產所有者代表，聚焦氣候投資策略的實踐與永續金融推進，為連結亞洲資產所有者的重要淨零平台。國泰金控投資長程淑芬表示，國泰金控自2016年成為AIGCC創始會員以來，持續參與多項國際倡議，致力提升亞洲區域投資人對氣候風險/機會的認知與行動。尤其資產所有者在淨零轉型中扮演關鍵推動角色，應積極透過投資引導、合作對話、資訊揭露及政策倡議等方式，加速亞洲區域性的氣候金融發展。

面對全球氣候變遷與地緣風險日漸升高，企業對永續環境與社會發展的責任愈發重要。國泰金控聚焦「氣候、健康、培力」三大永續策略，整合集團資源，投入淨零轉型、提升氣候韌性。未來，國泰金控將持續拓展並連結國際氣候行動網絡，發揮橋梁角色，攜手區域夥伴實現亞洲淨零願景。