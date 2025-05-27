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熱錢出走股匯雙跌 新台幣終止連5升收29.953元

中央社／ 台北27日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

國際美元反彈，外資提款台股並匯出，台灣今天股匯同步走弱，新台幣兌美元由升轉貶，收盤收29.953元，小貶1.8分，終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.645億美元。

台股今天因電子族群承壓，盤中跌勢擴大，終場收在21336.54點，下跌200.03點。三大法人賣超台股192.21億元，其中外資賣超102.71億元。

新台幣兌美元今天以29.92元開出，一早升勢延續，觸及盤中高點29.82元，勁揚1.15角，不過央行進場調節，進口商、政府基金也陸續敲進美元，升幅逐步收斂。

外匯交易員指出，外資上午偏匯入，但隨著台股震盪走弱，外資賣超台股並於午後轉為匯出，力道也蠻大，新台幣應聲翻貶，終場以小跌作收。

新台幣終止連5升，不過外匯交易員認為，出口商月底拋匯需求仍大，月底之前，應可站穩29元，暫時沒有回到30元的理由，之後則觀察國際局勢如何發展，除了關稅談判進度，美國通膨等經濟數據表現也是市場關注焦點。

回顧今年以來表現，新台幣第1季還貶值4.01角，淪最弱亞幣，4月上演絕地大反攻，強勢補漲，5月初猛烈升勢更嚇壞市場。現在新台幣匯率不僅睽違2年多，再次站上29元，今年至今的漲幅更居最強亞幣。

外匯交易員指出，國際美元弱勢整理，有利亞幣走升，新台幣並非獨強，而是跟著亞幣齊步走，至於漲幅贏過亞鄰國家的關鍵，還是經濟基本面支撐，近期出口表現亮眼，「拋匯需求很大，升值力道主要來自出口商」。

根據財政部數據，4月出口486.6億美元，創單月次高，年增近3成；而在人工智慧（AI）需求殷切，以及關稅前拉貨效應雙引擎催動下，今年前4月出口1782.3億美元，寫歷年同期最高。

新台幣 台股

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