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談主權基金 彭金隆：壽險業參與投資公債有助解決資產錯配問題

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
談主權基金， 彭金隆：壽險業參與投資公債有助解決資產錯配問題。記者朱漢崙／攝影
談主權基金， 彭金隆：壽險業參與投資公債有助解決資產錯配問題。記者朱漢崙／攝影

台灣成立主權基金成為近來的熱門話題，金管會主委彭金隆指出，挪威、中東、新加坡都各有主權基金模式，而若台灣成立主權基金，是採取發行公債方式來籌措財源，若有助於解決壽險業的資產負債長期以來不匹配的問題，自然壽險業會願意投資。

彭金隆表示，先前金管會、國發金、財政部合作的兆元投資計畫，就在思考如何在國內找到長期投資工具給保險業者，來擴大對台灣的投資。他指出，壽險業的投資若能改善現行的資產負債不匹配問題的話，當然最好，包括主權基金若以發行公債方式來籌措財源，對於投資我國發行的公債，當然壽險業也願意，如此就不用去買其他國家的公債，一方面可擴大對台幣資產的投資，另一方面也降低資產負債不匹配的狀況，也是一種協助壽險業能長治久安解決問題的方式。

壽險業 主權基金

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