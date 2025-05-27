中止5連升 台幣匯價轉微貶原因是它

台幣對美元匯率午後變天，終場以29.953兌一美元作收，小貶1.8分，中止台幣對美元匯率的連五升，即期外匯市場交易量20.64億美元。

台幣早盤受到外資持續匯入影響而走升，央行稍稍出手干預升幅，台幣最高來到29.820兌一美元，升值1.15角，午盤過後，風向改變，隨著美元指數反彈，出現外資匯出的美元買單，逐漸吃掉台幣早盤的升幅，匯價收盤不升反貶。

匯銀人士表示，美元指數轉強，使得台幣有機會順勢顯弱，不過，因台幣匯價日前升值幅度較大，上方賣壓仍然存在，現在只是跟著美元指數漲跌彈動，預期台幣匯價在30元上下將維持一段時間，可能要等半導體關稅談判結果出來後，才能判斷下一個風向。

台幣快速升值，已讓出口廠商大喊吃不消，法人認為，台幣要再走升的空間應該有限，央行可能採取溫和防守模式，例如先前台幣曾貶至29.60價位，很可能就是央行目前的底線，再觸及的機會不大。

台幣27日最高價來到29.820兌一美元，最低價即為收盤價29.953兌一美元，上午集中成交在29.850兌一美元價位，下午則集中在29.9至29.92元價位。

央行統計27日主要貨幣對美元升貶幅度，美元指數上漲0.43％，日圓貶值0.59％幅度最大，其次為韓元貶值0.44％、歐元貶值0.42％、新加坡幣貶值0.27％、人民幣貶值0.14％、新台幣貶值0.06％、越南盾貶值0.04％。