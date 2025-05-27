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華銀房貸總量控管 首季新承作量較去年同期減少80%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華銀房貸總量控管，首季新承作量較去年同期減少80%。本報資料照片
華銀房貸總量控管，首季新承作量較去年同期減少80%。本報資料照片

華南金控今日舉行第一季法說會，對於房貸新承作業務，華銀指出第一季房貸業務受集中度控管影響，因此較去年同期減幅高達80%，主要在於集中度管理及銀行法第72之2的限制，目前華銀以舊貸償還的額度空出來作為新貸空間，貸款對象仍將以首購族、新青安為主。

至於房市前景，華銀分析，由於央行第7波信用管制使投資客取得資金困難，因此交易量下降，再加上關稅議題，移轉棟數也下降24.3%，房市在非都會區的下降衝擊尤其大，都會區則由於供給量較沒有非都會區，所以衝擊較非都會區低。

華南金預期，聯準會今年有望降息2碼，因此可望減少銀行的外幣資金成本壓力。對於Swap收益，華南銀行指出，第一季為21.18億，較去年同期減少24%，全年估計約為去年的7至8成。

對於美國政府公債的持有和前景看法，華銀指出，目前美債持有的總部位占比為12%，期間平均是3.8年，由於關稅、通膨等壓力，因此美債的長短天期利差有擴大的趨勢，操作策略上，會分散到公債、公司債等標的，天期以5年以下為主，4月底台債期間3.4年，外債期間平均2.7年。至於台股投資在今年的股利收入大約和去年相當。

華銀的財管手收第一季成長64%，對於今年4、5月的川普關稅亂流，華銀指出，關稅及匯率議題的確影響到財管的動能，在商品別裡，保險受影響較沒有股債商品明顯，保險手收年成長率129%，且高保障倍數保險手收占6成，為全體商品最高，這也是華銀第一季獲利比起其他國銀平均值更好的原因。華銀也指出，4、5月手收仍較去年同期有雙位數成長，所以目前未打算修正成長目標。

股市動盪也使華南金旗下的產險、證券獲利衰退，其中華南永昌證券主要由於自營部的操作失利，以及經紀手續費減少，導致獲利衰退。產險則是長期投資收益減少，但本業的核保率仍有持續增加。

關稅 華銀

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