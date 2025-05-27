快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

富邦證主辦健策發行無擔保可轉換公司債 明日受理競價拍賣

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券主辦的健策精密工業公司國內第五次無擔保可轉換公司債發行案，將於28日起受理競價拍賣。富邦證券／提供
富邦證券主辦的健策精密工業公司國內第五次無擔保可轉換公司債發行案，將於28日起受理競價拍賣。富邦證券／提供

富邦證券主辦的健策精密工業（3653）公司國內第五次無擔保可轉換公司債（CB）發行案，總面額為新台幣20億元，發行張數20,000張，將於28日起受理競價拍賣。

投資人投標期間為5月28日至6月2日，競拍底標價為105元，轉換價格訂為1,320.90元，轉換溢價率為102%，預計6月13日掛牌。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，健策本次發行無擔保可轉換公司債，票面利率為0%，發行期間5年，5年到期將以面額贖回，所募得的資金將用於興建大園三廠廠房與充實營運資金，以擴大公司產能並提升市場競爭力。

健策專注於半導體與電子產業鏈的關鍵零組件製造，提供高效能散熱解決方案與垂直整合製造服務。健策主要客戶涵蓋國內外知名半導體品牌、晶片製造及封測大廠，憑藉高良率、高技術門檻與客製化能力，深受國際大廠青睞。

健策2024年營收為新台幣142.78億元、稅後淨利34.15億元及每股稅後盈餘24.15元，均創歷年新高，且自2022年以來，營收、稅後淨利及每股稅後盈餘之年複合成長率分別為8.94%、13.39%及11.17%。

此外，2025年第1季營收達47.52億元、稅後淨利13.75億元及每股稅後盈餘9.59元，較去年同期分別成長65.91%、99.63%及89.53%，創下單季歷史新高，營運動能強勁。

健策具備穩健的營運基礎與高度技術優勢，本次發行可轉換公司債，預期將獲得投資人熱烈迴響。富邦證券未來將持續協助企業透過資本市場籌資，強化企業長期競爭力。

新台幣

延伸閱讀

籃球／富邦勇士力拚惜敗 富邦金控感謝球迷支持 24日感恩會

PLG／林志傑傷退、盧峻翔飆進超前分 領航猿奪隊史首冠

A級債也能年息5.8％？阿格力解析00984B產品亮點：更高評等、更安心月月配

中職／回顧2022年與樂天交易案 林澤彬要證明悍將沒虧爛

相關新聞

富邦證主辦健策發行無擔保可轉換公司債 明日受理競價拍賣

富邦證券主辦的健策精密工業（3653）公司國內第五次無擔保可轉換公司債（CB）發行案，總面額為新台幣20億元，發行張數2...

旺旺保股東會／完成董事改選 洪吉雄續任董事長

旺旺保（2816）27日舉行股東常會，通過113年度財報及每股配發1.5元現金股利，並完成董事改選案。

提升客戶數位體驗 永豐金證大戶投 APP 獨創「籌碼分析」

永豐金證券為提升客戶數位體驗，旗下選股平台「大戶投APP」新增「籌碼分析」功能，並宣布全面於5月更新上線！全新提供獨創即...

再現2字頭！台幣匯率失守30大關 匯銀：本周測試會否升破29.59

時隔近三周，台幣匯價再度看到2字頭，今日台幣匯價失守30大關，尾盤以29.935作收，升值8.8分，創2023年2月上旬...

央行放手！台幣見2字頭 今年來升幅達9.5% 漲勢超越歐亞幣

熱錢匯入加上出口商月底拋匯，新台幣升勢凌厲，昨（26）日收盤升破30元整數大關，收在29.935元，睽違兩年多（2023...

新台幣匯率升破30元大關 壽險業侵蝕獲利

新台幣升值壓力再起，昨（26）日重返29字頭，衝擊擁有龐大海外資產的壽險業，壽險業者也證實，新台幣升破30元關卡，確實造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。