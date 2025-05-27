旺旺保股東會／完成董事改選 洪吉雄續任董事長
旺旺保（2816）27日舉行股東常會，通過113年度財報及每股配發1.5元現金股利，並完成董事改選案。
27日股東會承認113年營業報告書、財務報告及盈餘分配案。本公司113年整體經營績效維持穩健成長，簽單保費收入為136.6億元，營業收入再創新高達110.2億元，獲利表現再締佳績，稅前淨利達14.6億元，稅後淨利12.2億元，每股盈餘5.46元，每股配息1.5元。
本次股東大會完成第27屆董事改選，共選出6席一般董事及3席獨立董事。一般董事當選人為洪吉雄、蔡紹中、旺旺食品代表人呂靜怡、馬嘉應、洪永聰、劉自明；獨立董事為王棟樑、劉煌基、陳文宗，並於股東會後即召開董事會，並推選洪吉雄先生續任董事長。
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