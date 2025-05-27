旺旺保股東會／完成董事改選 洪吉雄續任董事長

台幣走升，各界關注。台經院院長張建一昨表示，四月底、五月初台幣狂飆一部分是市場謠言導致廠商恐慌造成「踩踏事件」，中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率要看美元怎麼走及外資對台股看法，這是影響台幣走勢的關鍵。

2025-05-27 01:28