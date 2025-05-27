國泰青年節3x3籃球賽 48強將挺進6月21日總決賽

2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，全台預賽火熱進行中；今年賽事報名踴躍，有來自桃竹苗、北北基、中彰投與南高屏等四大區域的1,200支隊伍角逐榮耀，激戰連場，最後將有48支勁旅晉級，於6月21日齊聚台北實踐大學體育館，爭奪總冠軍與高額獎金。

桃竹苗戰況激烈 球隊球員故事精彩

5月18日登場的桃竹苗區預賽在桃園龍潭二高橋下籃球場展開，吸引交通大學、清華大學、國立體大、中興大學等知名學府的學生參戰。現場擠滿觀眾，人氣與實力同樣爆棚。

大專女組「威科國際」教練Wade，身著NBA球星Dwyane Wade球衣在場邊督軍，兼任司機、男友與戰術指導，Wade表示，「我們一路闖關非常幸運，看著女孩們享受比賽，真的很快樂」。

高中女組「霸道總裁愛上我」由四位小說迷女生組成，隊名靈感來自網路小說。隊長笑說，「我們喜歡打球也愛看小說，很開心這次晉級總決賽，我們台北見」。

國泰金控推動青年培力、健康生活 實踐永續發展

國泰金控（2882）秉持「大樹成長、文化深耕」精神，連續49年推動「國泰青年節」系列活動，以培育青年為目標，整合客戶子女獎助學金、籃球運動賽事與反詐宣導等多元面向，用實際行動支持青年成長、倡導健康生活，並促進社會共融與永續發展，展現關懷下一代的長期承諾。

國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超表示，讓年輕學子透過比賽和場上競爭，學習團隊合作和面對壓力，通過運動學習健康成長，一直是國泰企業重要核心價值。

防詐宣導進球場 165三原則深入人心

近年時有耳聞學生受騙成為詐騙集團車手的案件，國泰金控善盡社會責任，持續與刑事局及地方警力合作，邀請桃園市政府警察局龍潭分局警員到預賽活動現場宣導反詐騙與交通安全，提醒青年學子和家人小心詐騙，注意人身安全。

廖昶超強調，近年詐騙案件猖獗，年輕人要能識詐才能有效阻詐；國泰結合刑事局及地方警力，在各場賽事進行防詐宣導。賽場邊可見警員與選手互動，傳授「一聽、二掛、三查證」識詐三步驟。

警方也特別提醒，「青年要注意帳戶安全，也要多關心家人是否誤入詐騙圈套」。