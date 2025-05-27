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逾六成意外發生在家 富邦產推「家倍安心」填補保障缺口

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據衛福部統計，台灣每年有超過六成的意外事故發生於家庭環境中，包括火災、廚房燙傷、浴室滑倒及地震等常見情境。隨著高齡化與少子化趨勢加劇，許多家庭面臨突發意外後照護人力與費用的雙重壓力。

看準家庭在意外發生後的實際照護需求，富邦產險近期推出「家倍安心」保險專案，針對住院與出院後的療養費用提供補償，試圖填補現行意外險商品在家庭照護方面的保障缺口。富邦產險指出，目前多數意外險僅涵蓋醫療期間的費用支出，卻未納入出院後的療養與復健開銷。

該專案除涵蓋住院期間看護支出，亦補償出院後常見的療養需求，例如膳食、輔助器具租借、物理治療等支出。保單設計上允許同住家人一同納保，舉例來說，一家四口投保年繳保費總計2,554元，平均每人一天不到2元，便可享有基本保障。

家庭中的意外事故往往突如其來，除造成身體傷害外，也可能牽動家庭整體生活安排與經濟狀況。保險業者建議民眾應依據家中成員年齡、健康狀況與生活風險，檢視是否具備適當的居家風險保障，以提升突發事故的應變能力。

產險 保險

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