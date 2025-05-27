快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

美元指數跌勢縮小 新台幣早盤小升開盤

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北外匯經紀公司27日早上，新台幣匯價以29.92元開盤，升值1.5分。新台幣匯價在不到2個月內升值幅度達到1成（約10.9%），成為最強勢貨幣。

受到美國債信評等調降及川普主導減稅及支出提案等，市場預期國際美元走勢將持續疲軟。市場對新台幣升破30 整數價位，已有預期心理，因此，此波新台幣升破「3」字頭，並不如5月初時驚慌。

美元指數早盤在98.8元附近有撐，未進一步跌破。台北外匯經紀公司新台幣開盤半小時內最高匯價來到29.84元，升值9.5分。

新台幣 外匯 匯價

延伸閱讀

傳華府1周內對俄祭出新制裁！美官員曝川普因3關鍵尚未動手

美歐關稅戰按暫停鍵 只是延後引爆？好消息的背後藏3死結

學者：美將以「關稅泡泡」模式 迫經貿盟友達抗中目標

川普暫緩對歐盟課高額關稅 道瓊期指漲逾400點、歐股上漲

相關新聞

台幣升破30元大關 匯價創2年多收盤新高

台幣兌美元匯率昨天收盤升破卅元大關，收廿九點九三五元，匯價創下自二○二三年二月六日、暌違兩年多以來的收盤新高，再現二字頭...

台幣走升 台經院：後市看美元、外資

台幣走升，各界關注。台經院院長張建一昨表示，四月底、五月初台幣狂飆一部分是市場謠言導致廠商恐慌造成「踩踏事件」，中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率要看美元怎麼走及外資對台股看法，這是影響台幣走勢的關鍵。

國銀房貸逾放款餘額 連9個月走升

金管會統計，今年四月底國銀房貸逾期放款餘額連九個月走升，來到八十四點四二億元，逾放比同步攀升到百分之○點○八，雙雙寫下四...

旺旺保股東會／完成董事改選 洪吉雄續任董事長

旺旺保（2816）27日舉行股東常會，通過113年度財報及每股配發1.5元現金股利，並完成董事改選案。

提升客戶數位體驗 永豐金證大戶投 APP 獨創「籌碼分析」

永豐金證券為提升客戶數位體驗，旗下選股平台「大戶投APP」新增「籌碼分析」功能，並宣布全面於5月更新上線！全新提供獨創即...

再現2字頭！台幣匯率失守30大關 匯銀：本周測試會否升破29.59

時隔近三周，台幣匯價再度看到2字頭，今日台幣匯價失守30大關，尾盤以29.935作收，升值8.8分，創2023年2月上旬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。