美元指數跌勢縮小 新台幣早盤小升開盤
台北外匯經紀公司27日早上，新台幣匯價以29.92元開盤，升值1.5分。新台幣匯價在不到2個月內升值幅度達到1成（約10.9%），成為最強勢貨幣。
受到美國債信評等調降及川普主導減稅及支出提案等，市場預期國際美元走勢將持續疲軟。市場對新台幣升破30 整數價位，已有預期心理，因此，此波新台幣升破「3」字頭，並不如5月初時驚慌。
美元指數早盤在98.8元附近有撐，未進一步跌破。台北外匯經紀公司新台幣開盤半小時內最高匯價來到29.84元，升值9.5分。
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