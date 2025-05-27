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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

證交所首度結合COMPUTEX 台灣智慧科技島主題式業績展望會提升服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於2025年5月20日至23日首度結合全球指標性科技盛會「台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）」，舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會─COMPUTEX 群雄競起證交所精選25」，共邀請25家具代表性的上市櫃公司參與，聚焦「台灣智慧科技島」、「智慧運算與機器人」、「次世代科技」與「永續願景」四大主題，展現資本市場與科技產業深度融合的實力。

活動吸引國內外共277家機構法人報名參與，每場次線上即時觀看人數逾4,000人，實體與線上累積參與人次突破10萬，充分顯示國際資金對台灣科技實力與資本市場高度關注。除了歷來參展觀展，這次透過業績展望會平台，成功促成企業與投資人深度交流，強化資本與產業雙軸合作。

針對當前國際經貿環境變化，與會企業普遍展現正向應對態度，面對關稅與匯率波動等挑戰，已具備完整應對策略，包括供應鏈調整、財務結構優化、市場多元布局及使用金融工具避險等，以提升企業韌性與國際競爭力來迎戰全球市場變局。

證交所董事長林修銘表示，這次活動成功搭建資本市場與產業對話平台，未來將持續深化與國際資本的連結，全面提升臺灣資本市場的國際能見度與競爭力，為我國產業拓展全球版圖開創嶄新契機。

活動期間影片可至YouTube平台觀看：https://www.youtube.com/@ustv/streams

資本市場 證交所

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