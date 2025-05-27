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「群益贏家Pro」APP強勢登場 群益證送百萬發財金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「群益贏家Pro」APP上線記者會於今(26)日舉辦，群益金鼎證券董事長周秀真(左二)、總經理李文柱(右二)、經紀部執行副總裁張學渮(右一)、資訊部執行副總裁吳允文(左一)共同出席。(群益金鼎證券/提供)
「群益贏家Pro」APP上線記者會於今(26)日舉辦，群益金鼎證券董事長周秀真(左二)、總經理李文柱(右二)、經紀部執行副總裁張學渮(右一)、資訊部執行副總裁吳允文(左一)共同出席。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券（6005）再度展現數位創新實力，於5月26日舉行記者會，公開全新一代智慧交易APP─「群益贏家Pro」。主打自由彈性的交易操作、即時整合的市場行情、視覺化個人資產，致力打造一款貼近投資人需求的交易平台，讓投資人隨時精準掌握市場脈動。配合APP上線更推出優惠活動送客製化「群益發財乖乖」與探奇發財金，總獎勵超過百萬元。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：現代投資人需要的不只是單純的下單工具，更需要一套能即時掌握市場、操作靈活，並兼顧個人化需求的智慧平台。「群益贏家Pro」以使用者體驗為設計核心，針對操作細節進行全面優化，以圖表方式視覺化呈現個人資產狀態，從資產成長曲線到證券、複委託、期貨的比例與金額分布，以及提供股票行事曆功能，將除權息、法說會與股東會等重要資訊每日彙整呈現，幫助尋找投資機會，並協助投資人全面掌握每一個關鍵決策點，與客戶一同成長。

群益更領先市場推出指標雙視窗功能，使用者可自由呈現技術指標與大戶買賣力，協助判讀盤勢更精準，並提供盤中熱門排行與產業類股資訊，所有市場數據皆以一站式方式呈現，省去投資人切換平台的麻煩。並內建三種下單模式，包括一般單、智慧單與超光速單，其中智慧單提供多達10種，滿足不同使用者的交易需求。

為歡慶「群益贏家Pro」APP上線，群益推出多項回饋，活動期間首次登入「群益贏家Pro」可獲得探奇發財金50元，每日首次交易可獲得探奇發財金10元，若天天交易則天天可獲得回饋。更訂製「群益發財乖乖」，只要下載「群益贏家Pro」APP或分享探奇發財圖即可獲得，祝福投資人股票「乖乖」衝高高、獲利「乖乖」進錢包！掃描「群益發財乖乖」上QRcode，還可參與天天猜漲跌、月月抽發財金等活動，總獎勵超過百萬元。

下載群益贏家Pro>> https://www.capital.com.tw/capitalapp/capitalpro

群益 乖乖

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