永豐金證券大戶投APP獨創籌碼分析 市場獨家免費即時追蹤主力下單平台
永豐金證券旗下選股平台「大戶投APP」新增「籌碼分析」功能，並宣布全面於5月更新上線！全新提供獨創即時追蹤主力動態免費服務，投資人只需更新APP，即日起可第一時間享受追蹤大戶籌碼動態的功能，體驗金融科技創新。
永豐金證券指出，此次推出的「籌碼分析」功能，運用了金融資料庫系統架構分析技術，高效整合全市場即時報價與盤後歷史數據，例如上市櫃股票的最新撮合資訊，開發出這套於盤中即時追蹤大戶、主力動態的功能，充分展現內部系統平台開發團隊的技術實力。「大戶投APP」憑多元功能穩居國內券商下單平台領先優勢，最新統計於安卓和蘋果APP雙平台，皆拿下4.7分近滿分的使用評價。
全新籌碼分析功能提供四大直觀且實用的圖表：「大戶/散戶買賣力」、「即時/近月資金流向」、「資金分布」及「分點券商」，解決過往投資人難以掌握的大戶動態。只要更新完畢APP，在「大戶投APP」選擇要觀察的個股，就能於使用介面上看到圖表。此時，觀察每分鐘的大戶買賣超張數與均值，個股每日買賣超前15大券商分公司的名稱與交易均價，搭配「資金分布」的成交金額大小單占比，能協助短線進出、重視籌碼分析的投資人掌握主要資金流向與籌碼動態。此外，投資人善用「分點券商」功能，有助率先了解主力動向。
這次籌碼分析功能的推出，充分展現永豐金證券內部系統平台開發團隊的技術實力。透過先進的金融資料庫系統架構，團隊成功整合所有上市櫃股票的即時數據，最終呈現出直觀且實用的籌碼分析功能，協助投資人快速掌握市場主力動向。
永豐金證券表示，致力提供更優質的數位金融服務與客戶服務，持續優化大戶投APP，提供更流暢、簡單、個人化的數位金融體驗，為打造更完善的投資生態圈奠定基石。永豐金證券也提醒籌碼分析僅為輔助工具，不代表股價未來走勢，投資決策宜審慎評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言