快訊

涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣走升 台經院：後市看美元、外資

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台幣兌美元匯率26日收在29.935元，暌違2年多收盤價再現29元。 圖／聯合報系資料照片
台幣兌美元匯率26日收在29.935元，暌違2年多收盤價再現29元。 圖／聯合報系資料照片

台幣走升，各界關注。台經院院長張建一昨表示，四月底、五月初台幣狂飆一部分是市場謠言導致廠商恐慌造成「踩踏事件」，中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率要看美元怎麼走及外資台股看法，這是影響台幣走勢的關鍵。

台經院昨發布四月景氣動向調查，台幣四月底、五月初曾連日狂飆，昨再次走升。張建一表示，美國四、五任財政部長都說強勢美元對美國是好的，現任財長貝森特也有類似發言，可見相對強勢對美元是重要的，因為可以減壓通膨壓力。

另外，美國要吸引外商到美國投資，如果美元貶值、進口成本增加，可能造成外商投資意願下降。他說，之前美元大貶主要是市場有美債謠言，未來美元即使不會強升，但也不會再大貶。

針對台幣未來走勢？張建一表示，外資從二○二○年至今從台股撤離三點六兆元，造成台幣貶值，未來外資對台股看法才會影響台幣走勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德則認為，匯率風波已暫告一段落，但六月美債到期，美國最近會「棄匯保債」，美元不會波動太厲害，而且美國與日本相關財經首長也對外喊話雙方並未談及匯率，「四股、五匯、六美債」是第二季觀察的三重點。

台經院六所所長吳孟道說，美國聯準會官員釋出訊息稱整體經濟沒外界想像悲觀，但對物價有疑慮，因此降息空間不大，時程不會那麼快，九月才可能降息，這也符合下半年升二碼（一碼是○點二五個百分點）空間。但隨著美國對英國近期談判關稅最低只有百分之十，其他國會不會更低也存疑，下半年美國物價可能波動大。

吳孟道說，近期美元弱勢與聯準會關係不大，而是市場對美債疑慮，接下來美債會浮上檯面，減稅法案進入參議院後，如果美國政府又要發債，債務支出變大，市場會擔心美元是否進一步偏弱。他個人認為美元接下來會相對弱勢的整理格局。

關稅 美國聯準會 美元 美債 楊金龍 外資 台股 台經院 台幣 匯率

延伸閱讀

「印鈔還債才更危險」美債末日還沒真正到來？網：套著配 可憐哪

美國「232條款」來勢洶洶 台灣半導體面臨一擔心二挑戰

美債ETF投資人苦撐…殖利率升破5％、匯率夾殺！股添樂：這才是真風險

美國對台積電課高關稅？專家說：這點最讓大家擔心

相關新聞

台幣升破30元大關 匯價創2年多收盤新高

台幣兌美元匯率昨天收盤升破卅元大關，收廿九點九三五元，匯價創下自二○二三年二月六日、暌違兩年多以來的收盤新高，再現二字頭...

台幣走升 台經院：後市看美元、外資

台幣走升，各界關注。台經院院長張建一昨表示，四月底、五月初台幣狂飆一部分是市場謠言導致廠商恐慌造成「踩踏事件」，中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率要看美元怎麼走及外資對台股看法，這是影響台幣走勢的關鍵。

國銀房貸逾放款餘額 連9個月走升

金管會統計，今年四月底國銀房貸逾期放款餘額連九個月走升，來到八十四點四二億元，逾放比同步攀升到百分之○點○八，雙雙寫下四...

央行放手！台幣見2字頭 今年來升幅達9.5% 漲勢超越歐亞幣

熱錢匯入加上出口商月底拋匯，新台幣升勢凌厲，昨（26）日收盤升破30元整數大關，收在29.935元，睽違兩年多（2023...

新台幣匯率升破30元大關 壽險業侵蝕獲利

新台幣升值壓力再起，昨（26）日重返29字頭，衝擊擁有龐大海外資產的壽險業，壽險業者也證實，新台幣升破30元關卡，確實造...

新台幣匯率升破30元大關 電子業搶救毛利

新台幣匯率昨（26）日強升，電子業頭痛，半導體、代工、品牌、零組件相關業者都難逃匯損與毛利率下滑壓力，多數台灣上市櫃科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。