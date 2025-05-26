快訊

涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

聽新聞
0:00 / 0:00

中信閱讀全壘打 6都圖書館都參與

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信銀行與國資圖共同主辦的「閱讀全壘打」昨舉行啟動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月（左四）、國資圖館長馬湘萍（左三）、中信金控董事會秘書長高人傑（右四）、中信育樂董事長陳國恩（右三）出席。圖／國資圖提供
中信銀行與國資圖共同主辦的「閱讀全壘打」昨舉行啟動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月（左四）、國資圖館長馬湘萍（左三）、中信金控董事會秘書長高人傑（右四）、中信育樂董事長陳國恩（右三）出席。圖／國資圖提供

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第十年，借書換票活動廿八日起跑，今年規模再創新高，新增台南市立圖書館及高雄市立圖書館，達成六都公共圖書館、共計二二○家圖書館共襄盛舉的里程碑，並走入八所大學校園，全年度將贈送中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊總計一萬七千五百張主場門票，邀請全民一起愛閱讀挺運動。

「二○二五閱讀全壘打」昨舉辦啟動記者會，並由教育部終身教育司副司長顏寶月、國資圖館長馬湘萍、中信金控董事會秘書長高人傑、中信育樂董事長陳國恩，以及活動代言人中信兄弟許基宏、中信特攻黃泓瀚、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺Driver等人與會。

高人傑表示，中國信託長期結合集團資源投入公益，「閱讀全壘打」迄今邁入第十年，足跡遍布全台十七縣市的圖書館，帶動借閱逾卅萬本書，今年更與政大、師大、東海、輔仁、東吳、逢甲、中信金融管理學院及中信科技大學等八所大學院校合作，四月中旬至六月初於校園圖書館借閱三本書，即可兌換一張中信兄弟平日主場賽事兌換券。

陳國恩指出，希望透過職棒、職籃與電競三位選手的影響力，傳遞閱讀和運動的重要性，讓更多民眾善用公共圖書資源，進而支持台灣職業運動發展。

「二○二五閱讀全壘打」首波換票提供一萬一千五百張中信兄弟平日主場賽事兌換券，自五月廿八日至六月卅日止，民眾完成十本書的借閱任務或利用閱讀存摺系統以十點即可兌換一張。

閱讀 中信金

延伸閱讀

「閱讀全壘打」邁入第十年 贈送17,500張棒、籃球票

中信銀「閱讀全壘打」邁入第10年 贈送1萬7500張棒、籃球票

中職／桃猿永續趴環保上陣 圖書館解鎖5周任務可換比賽門票

最牛一輪／雄獅利多 中信4B 沾光

相關新聞

台幣升破30元大關 匯價創2年多收盤新高

台幣兌美元匯率昨天收盤升破卅元大關，收廿九點九三五元，匯價創下自二○二三年二月六日、暌違兩年多以來的收盤新高，再現二字頭...

台幣走升 台經院：後市看美元、外資

台幣走升，各界關注。台經院院長張建一昨表示，四月底、五月初台幣狂飆一部分是市場謠言導致廠商恐慌造成「踩踏事件」，中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率要看美元怎麼走及外資對台股看法，這是影響台幣走勢的關鍵。

國銀房貸逾放款餘額 連9個月走升

金管會統計，今年四月底國銀房貸逾期放款餘額連九個月走升，來到八十四點四二億元，逾放比同步攀升到百分之○點○八，雙雙寫下四...

央行放手！台幣見2字頭 今年來升幅達9.5% 漲勢超越歐亞幣

熱錢匯入加上出口商月底拋匯，新台幣升勢凌厲，昨（26）日收盤升破30元整數大關，收在29.935元，睽違兩年多（2023...

新台幣匯率升破30元大關 壽險業侵蝕獲利

新台幣升值壓力再起，昨（26）日重返29字頭，衝擊擁有龐大海外資產的壽險業，壽險業者也證實，新台幣升破30元關卡，確實造...

新台幣匯率升破30元大關 電子業搶救毛利

新台幣匯率昨（26）日強升，電子業頭痛，半導體、代工、品牌、零組件相關業者都難逃匯損與毛利率下滑壓力，多數台灣上市櫃科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。