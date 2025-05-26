國銀房貸逾放款餘額 連9個月走升

金管會統計，今年四月底國銀房貸逾期放款餘額連九個月走升，來到八十四點四二億元，逾放比同步攀升到百分之○點○八，雙雙寫下四十四個月和卅三個月新高，其中逾放比更在連續半年維持百分之○點○七後首度跳升，反映房市違約風險擴大。

銀行業者說，隨房市交易續降溫，資金周轉困難的房貸戶更難脫身，加上單筆房貸額也變高，一旦倒帳後自然推升逾放額，高逾放困境短期恐難逆轉。

針對逾放額一路竄升，金管會主委彭金隆日前在立院財委會中表示，房貸量體愈大，逾放金額也會隨之增加；但房貸逾放比仍處低檔，金管會隨時注意。銀行局長童政彰則補充，逾放金額增加，關鍵是「銀行轉銷呆帳政策」，銀行轉銷逾放，會採整體性去配置，例如先轉銷大型企金案件，其次，銀行也會評估逾放比率，若整體逾放比率持平，就不會全額轉銷。

一家銀行主管表示，近年房價高漲，單筆房貸額變高，只要有一件倒帳，自然墊高逾放額，可能導致房貸逾放比節節攀升的因素之一。

銀行轉銷壞帳會牽動銀行獲利、備抵呆帳覆蓋率（指銀行承受發生呆帳的能力），一旦轉銷增加，會讓備抵呆帳覆蓋率及獲利下降。至於逾期放款是指客戶積欠本息超過三個月，換言之，四月逾放額和比率同步走升，是反映今年初房市景氣轉冷的變化趨勢。

銀行圈指出，民眾對房價上漲預期降溫，市場觀望讓房市交易量急凍，讓急欲出場的房貸戶資金壓力浮現，最終淪為壞帳。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也說，央行緊盯銀行對建商周轉金貸款，一旦建案銷售轉差，恐讓建商資金斷鏈，下一階段需慎防建築融資壞帳。

金管會公布四月底國銀承做房貸餘額十一兆一五六七億元、年增百分之八點七七，連七個月走低並是十三個月低點。至於房貸逾放餘額攀升到八十四點四二億元、創四十四個月高點，連續九個月走高，月增二點一四億元，月增額是近七年同期最大，僅次於二○一八年四月逾放月增二點九七億元。