台幣升破30元大關 匯價創2年多收盤新高

台幣兌美元匯率昨天收盤升破卅元大關，收廿九點九三五元，匯價創下自二○二三年二月六日、暌違兩年多以來的收盤新高，再現二字頭。

在美元指數走弱、出口商月底拋匯等因素帶動下，昨天台幣匯價升破卅元。匯銀人士說，台幣匯價本月五日盤中最高一度來到廿九點五九元，若本周突破這道防線，台幣很有可能進一步升破廿九元。

台幣月初演出快速升值大驚奇，外界一度認為央行會守住收盤價不升破卅元的防線，不少出口廠商也參考此價位，作為對國外買方報價的依據。台幣昨天收盤價突破卅元，出口廠商憂心忡忡。

業者憂台幣獨強 難與日、韓、陸競爭

台灣機械公會理事長莊大立、和大集團董事長沈國榮昨天表示，政府沒有把企業的心聲聽進去，台幣獨強，產業界無法跟日、韓、陸競爭，接下來恐出現裁員潮。

美國總統川普宣布對歐盟加徵百分之五十關稅的期限，從六月一日延後至七月九日。受此消息影響，歐元與亞幣走升，美元指數貶破九十九至九十八點九三，為四月底以來新低，今年跌幅擴大至百分之八點七。

由於美元指數持續滑落，中央銀行調節匯市也遵守「柳樹理論」，昨天一早台北外匯經紀公司的台幣匯價以卅元整數開盤，升值二點三分；隨後十五分鐘內就升破卅元，再現二字頭匯價。台幣盤中一度升值一點六六角，波動區間在卅點○四至廿九點八五七元之間。午盤央行進場調節，並請出口商配合縮小拋匯力道，但終場央行並未將台幣逆向拉回三字頭，顯示央行在美元指數偏弱之際，不硬碰硬、不主動出擊，但在關鍵時刻採「柔中帶剛」的行動。

台幣不到兩個月 狂升三點二四七元

今年台幣兌美元已經升值百分之九點一五，升值幅度超越日圓、韓元、人民幣，不僅是最強亞幣，甚至超越歐元的百分之九點三八。若從四月開始統計，台幣不到兩個月狂升三點二四七元、升幅百分之十點八，相當驚人。

「我真的生氣了」，身兼總統府資政的沈國榮說，台灣七成的企業靠出口，以機械設備或工具機廠為例，平均毛利率不到百分之廿五，如今匯率一下子升值近百分之十一，剩下的獲利只能用來支付研發、管銷及業務等間接人事費用，連銀行利息都付不出來。