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國銀房貸逾放額連九升 反映房市違約風險擴大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2025年4月底國銀房貸逾期放款餘額已連九個月走升到84.4億元，逾放比同步攀升到0.08%，連袂寫44個月和33個月新高，其中逾放比更在連續半年維持0.07%後首度跳升，反映房市違約風險擴大。聯合報系資料照
據金管會統計，2025年4月底國銀房貸逾期放款餘額已連九個月走升到84.4億元，逾放比同步攀升到0.08%，連袂寫44個月和33個月新高，其中逾放比更在連續半年維持0.07%後首度跳升，反映房市違約風險擴大。聯合報系資料照

金管會統計，2025年4月底國銀房貸逾期放款餘額已連九個月走升到84.4億元，逾放比同步攀升到0.08%，連袂寫44個月和33個月新高，其中逾放比更在連續半年維持0.07%後首度跳升，反映房市違約風險擴大。

銀行圈指出，隨房市交易續降溫，資金周轉困難的房貸戶更難脫身，加上單筆房貸額也變高，倒帳後，自然推升逾放額，高逾放困境短期恐難逆轉。

國銀房貸逾放餘額概況
國銀房貸逾放餘額概況

金管會主委彭金隆日前表示，房貸量體愈大，逾放金額也會隨之增加。但他強調，房貸逾放比仍處低檔，金管會隨時注意。

銀行局長童政彰會後補充，逾放金額一路增加，關鍵是「銀行轉銷呆帳政策」。他說，銀行轉銷逾放，會採整體性去配置，例如先轉銷大型企金案件，其次，銀行也會評估逾放比率，若整體逾放比率持平，就不會全額轉銷。

銀行主管說，近年房價高漲，單筆房貸額變高，一旦有一件倒帳，自然墊高逾放額，也是可能導致房貸逾放比節節攀升的因素之一。

銀行轉銷壞帳會牽動銀行獲利、備抵呆帳覆蓋率（Coverage Ratio，指銀行承受發生呆帳的能力）。一旦轉銷增加，會讓備抵呆帳覆蓋率及獲利下降。

「逾期放款」是指客戶積欠本息超過三個月，換言之，4月逾放額和比率同步走升，是反映今年初房市景氣轉冷的變化趨勢。

銀行圈指出，民眾對房價上漲預期降溫，市場觀望讓房市交易量急凍，讓急欲出場的房貸戶，資金壓力浮現，最終淪為壞帳。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也說，央行緊盯銀行對建商周轉金貸款，一旦建案銷售轉差，恐讓建商資金斷鏈，下一階段需慎防建融壞帳。

金管會公布2025年4月底國銀承做房貸餘額11兆1,567億元，年增8.7%連七月走低並是13個月低點。

房貸逾放餘額攀升到84.4億元寫44個月高點，連九月走高，月增2.1億元，月增額是近七年同期最大，僅次於2018年4月。


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