央行：4月建築貸款餘額 增速放緩
中央銀行昨（26）日公布2025年4月「消費者貸款及建築貸款餘額」統計，顯示不動產融資熱度雖未完全退燒，但整體成長持續趨緩，反映政策調控效果逐步顯現。
央行數據指出，4月購置住宅貸款餘額達11.21兆元，年增率降至8.8%，創下2024年4月以來新低。建築貸款年增率也降至2.83%，為2024年8月近九個月新低水準。
央行分析，貸款動能降溫與第七波信用管制持續發酵，以及銀行落實自主管理、強化不動產授信監理等措施密切相關。
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