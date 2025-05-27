央行放手！台幣見2字頭 今年來升幅達9.5% 漲勢超越歐亞幣

熱錢匯入加上出口商月底拋匯，新台幣升勢凌厲，昨（26）日收盤升破30元整數大關，收在29.935元，睽違兩年多（2023年2月以來）再現「2」字頭匯價，升值8.8分，成交量達17.088億美元。

今年以來新台幣兌美元已經升值2.846元，升幅達9.51%，幅度超越日圓、韓元、人民幣，不僅是最強亞幣，甚至超越歐元的9.38%。

受到美元指數跌破99的影響，昨天一早台北外匯經紀公司新台幣匯價以30元整數開盤，升值2.3分；之後15分鐘內就升破30元，再現「2」字頭匯價，最高升抵29.857元，升值1.66角。下午盤央行一方面調節，一方面請出口商配合縮小拋匯力道，但終場央行並未將新台幣逆向拉回「3」字頭，讓市場相當訝異。外匯主管指出，近期新台幣多次見2字頭，但終場央行都會調節讓新台幣收在「3」字頭，昨天放手，是否意味允許台幣繼續升值，需密切關注。

匯銀指出，亞洲主要貨幣昨天大都升值，依據央行統計，美元指數26日貶值0.51%，新台幣升值0.29%，日圓升值0.28%，人民幣升值0.07%，韓元貶值0.08%。不過，若統計從4月以來，不到兩個月，新台幣已狂升3.247元，升幅10.8%，相當驚人。

外匯市場人士指出，美元弱勢，外資持續匯入台灣，是推升新台幣升值的主因之一。證交所統計，外資昨日買超台股132.6億元；若以5月來看，外資累計買超高達2,517億元，資金顯著回流。

匯銀人士預期，在美元指數持續回落、台股維持高檔震盪格局的情況下，新台幣短線仍有升值空間，惟需關注未來美國利率政策走向及國際資金流動狀況。

根據國際清算銀行最新公布，美元對全球27個主要經濟體的實質有效匯率指數（REER）於4月底滑落至106.72，為2024年10月以來新低。台大財務金融系兼任教授劉憶如指出，新台幣、韓元、日圓的REER仍偏低，與其說這些亞幣遭低估，不如說是美元過度高估。若川普將透過讓亞幣升值（尤其不含人民幣），以削減美國貿易逆差，新台幣也將面臨升值壓力。



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