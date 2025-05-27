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新台幣匯率升破30元大關 機械產業恐爆裁員

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
工具機示意圖。聯合報系資料照
工具機示意圖。聯合報系資料照

新台幣匯率昨（26）日升破30元大關，台灣機械公會理事長莊大立、和大（1536）集團董事長沈國榮「都很生氣」，認為政府根本沒有把企業的心聲聽進去，新台幣獨強，產業界無法跟日、韓、陸競爭，接下來恐出現裁員潮。

程泰集團董事長楊德華也說，新台幣升破30元，「跟競爭對手的日、韓根本就沒得玩了」，台灣對美國市場可以歸零，但政府不能把其餘85%的市場拱手讓人，匯率再升下去，台灣流失的將是全球市占，更是全球的競爭力。

新台幣兌美元匯率昨天收在29.935元、升值8.8分，業界抨擊央行放手讓新台幣升值，等於背棄全台70%的出口廠商。莊大立直言，競爭對手日本、韓國及中國大陸，匯率升值幅度都很小，為什麼新台幣可以獨強，台灣出口要怎麼跟他們競爭。

莊大立表示，現在大環境不景氣，美國對等關稅政策搖擺不定，如今新台幣匯率又狂升，廠商原本以為可以守住30元關卡，紛紛改以30元報價，如今央行卻棄守，這叫廠商該如何是好，客戶不接受，等於完全沒有競爭力，「不用玩了」。

「我真的生氣了」，身兼總統府資政的沈國榮說，台灣70%的企業靠出口，以機械設備或工具機廠為例，平均毛利率不到25%，如今匯率一下子升值近11%，剩下的13%至14%，剛好只能用來支付研發、管銷及業務等間接人事費用，連銀行利息都付不出來了。

沈國榮表示，如果新台幣匯率再升下去，廠商不賺錢，加上還有關稅的壓力，無法與客戶重新報價，沒有訂單，勢必被迫縮減營運規模，裁員將是第一步；而大型企業可以暫時縮減營運規模，小廠則可能被迫退出市場。

美國 新台幣 台幣匯率

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