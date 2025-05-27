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新台幣匯率升破30元大關 電子業搶救毛利

經濟日報／ 本報綜合報導
新台幣匯率強升，電子業頭痛。 路透
新台幣匯率強升，電子業頭痛。 路透

新台幣匯率昨（26）日強升，電子業頭痛，半導體、代工、品牌、零組件相關業者都難逃匯損與毛利率下滑壓力，多數台灣上市櫃科技廠都以美元為主要交易貨幣並以新台幣呈現營收，新台幣強升，廠商面臨新台幣營收縮水、甚至難以達標的窘境。

代工業近年好不容易擺脫「毛三到四」（毛利率僅3至4％）困境，面對近來新台幣升值，鴻海（2317）、和碩、廣達、仁寶、緯創及英業達等營運首當其衝，各代工廠積極調整產品組合，拉升高毛利產品比重，展開「搶救毛利率大作戰」。

鴻海財務長黃德才說明，會持續透過存貨管理，讓美元貶值對於毛利率的影響降到最低，業外部分確實會受到匯率波動的影響，但已進行必要的避險。

半導體廠方面，台積電估算，美元兌新台幣每貶值1％，其營益率下降0.4個百分點。根據台積電年報資料，幾乎所有營收皆為美元計價，同時超過一半以上的資本支出以外幣支付。

聯電、世界先進、日月光等半導體指標廠也受到新台幣升值衝擊，世界更直言：「匯率波動為本季營運最大負面因素。」聯電則估計新台幣每升值1％，影響毛利率約0.4個百分點；日月光投控則說，新台幣每升值1元，將對其封測業務的毛利率產生約1.5個百分點的負面影響。

零組件廠方面，可成、大立光向來採自然避險，過往受新台幣波動認列匯兌收益或匯損金額相對大。以大立光為例，根據該公司近年揭露業外匯損狀況，2023年第3季匯率由32.27元，至第4季底升值到30.705元，當季業外匯損達28.5億元，侵蝕獲利逾兩個股本，法人憂心，若本季新台幣升值幅度不變，大立光匯損恐為歷年之最。

毛利率 新台幣 台幣匯率

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