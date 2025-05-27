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永豐挺社企小店 活絡地方

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐金控董事長陳思寬（右）與小店永豐計畫獲選的社企小店交流討論。永豐金／提供
永豐金控董事長陳思寬（右）與小店永豐計畫獲選的社企小店交流討論。永豐金／提供

永豐長期發展普惠金融，致力於消弭不平等、促進社會共榮，自2022年10月起，啟動「小店永豐計畫」，提供地方社企小店，每年總額1,000萬元的資金及專業資源，透過金融本身的能量，助力小店強化經營實力，進而達到創造就業、照護弱勢、發展社福、振興經濟、活絡地方的目的。該計畫今年已經邁入第三屆，前兩屆共計支持20家社企小店，並獲得國內外五項大獎的肯定。

永豐看見臺灣各地有許多小店經營者，以具體行動方案解決社會議題，為社區、環境與下一代打拚，卻面臨許多營運上的挑戰，由永豐金控（2890）旗下子公司永豐銀行與永豐金證券共同捐助成立的永豐基金會，自2022年10月起，啟動「小店永豐計畫」，公開徵選具備思考力、結伴力和影響力的地方社企小店，前兩屆成果豐碩，累計資助20家社企小店，並完成65支影音紀錄、45篇專題報導、七場專家學者跨域交流論壇，從多元面向助力小店發展，用創意改變地方。

永豐金控總經理朱士廷（右）親自走訪第一線，傾聽社企小店代表簡報介紹。永豐金／提供
永豐金控總經理朱士廷（右）親自走訪第一線，傾聽社企小店代表簡報介紹。永豐金／提供

今年邁入第三屆，歷經書面審查、實地查訪、以及小店主理人的提案，長達半年多的評選過程，最終由十家小店脫穎而出。分別為廣興紙寮、三魚直賣所、金喜檸檬、布拉谷、出力釀、成功海銀行、啡嚐不可青年咖啡、小島停琉書店、無尾香蕉動物學校、及香蕉與黑膠三合院。從社會議題、環境意識、文化傳承到經濟產業發展，作為轉動社區的關鍵支點，為社會、環境、經濟帶來正向改變。

「小店永豐計畫」以地方社企為支點，串起善的循環，推動地方永續。不僅榮獲「2024 台灣永續行動獎-SDG11永續城市-金獎」、「2024 台灣企業永續獎-社會共融領袖獎」、「2024 AREA Social Empowerment」等永續評比獎項肯定，更勇奪追求用設計為社會創造價值的「2024 London Design Award 金獎」、提倡透過影片創造公眾效益的「2024 MUSE Creative Award 銀獎」兩大國際獎項殊榮，充分展現永豐以創意變革帶動社會向善的金融影響力。

永豐期待透過資金與資源的挹注，支持社企小店發揮自身專業、串連資源、提出解決方案，回應地方需求，成為地方上的關鍵力量。

社企 永豐金控

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