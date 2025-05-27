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新台幣匯率升破30元大關 壽險業侵蝕獲利

經濟日報／ 記者戴玉翔夏淑賢／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

新台幣升值壓力再起，昨（26）日重返29字頭，衝擊擁有龐大海外資產的壽險業，壽險業者也證實，新台幣升破30元關卡，確實造成匯損、侵蝕獲利。

昨天新台幣盤中升破30元整數關卡，壽險概念族群承壓，國泰金、中信金、富邦金等金融股遭遇空頭猛烈狙擊，分別收跌4.1%、3.3%、0.7%。

壽險業高層表示，當強勢的新台幣已成為常態，壽險業避險成本大增是必然的結果，若是沒有足夠的外匯準備金，壽險公司獲利會很難看，加上今年1到5月股市震盪，壽險公司在股票投資收益普遍下滑，無法挹注獲利，不少壽險公司都叫苦連天，後續在外幣保單銷售等也會有影響。

凱基人壽昨日指出，該公司採取外匯價格變動準備金新制，至4月底外匯價格準備金還有212.4億元，外匯準備金敏感度測試損益兩平在台幣匯價30.7元、30.8元左右，因此目前新台幣續升會衝擊獲利。若單純就外匯曝險估算，新台幣每升值1角，影響數約17億元，考慮避險評價利益等，影響數會遠小於17億元。由於近來新台幣波動性加大，凱基人壽也已調高避險比率到55%至60%左右。

國泰人壽日前估算，若新台幣升值1角，產生的匯損就有約6.3億元。國泰金總經理李長庚說，過去這幾年，新台幣匯率大致上都在27到33元之間波動，去年新台幣匯率從較低的位置貶至到今年的33元，現在回到30元，前幾年也曾升到27元；換言之，過去這麼長的時間內，新台幣匯率就是在此一區間波動，台灣的廠商與投資機構，應該已找出因應之道。

三商美邦人壽昨日表示，近期採取的策略是透過反向沖銷不續期的方式，提高避險比例。

新台幣 壽險業 台幣匯率

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