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國泰金信譽品牌 金獎肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
《讀者文摘》「信譽品牌」調查國泰榮獲四金獎，實力橫跨保險、健檢與房產。左起為國泰健康管理協理李品穎、國泰人壽協理連婉茹、國泰產險副總姚棋馨、國泰建設資深副總林清樑。國泰金控／提供
《讀者文摘》「信譽品牌」調查國泰榮獲四金獎，實力橫跨保險、健檢與房產。左起為國泰健康管理協理李品穎、國泰人壽協理連婉茹、國泰產險副總姚棋馨、國泰建設資深副總林清樑。國泰金控／提供

第27屆《讀者文摘》「信譽品牌」調查昨（26）日揭曉，國泰金控（2882）旗下四大品牌再創佳績，國泰人壽、國泰產險、國泰健康管理與國泰建設分別拿下壽險、產險、健檢中心與房地產開發商類別金獎，展現集團在保險、健康、地產等領域的高度專業與國人信賴。

調查依據包括「可信度」、「品質」、「了解客戶需求」、「創新」與「社會責任」等六大指標，國泰集團持續透過數位創新、健康促進及永續發展，打造「Better Together共創更好」的品牌精神，深耕本土、關懷社會。

國泰人壽肩負超過2,000萬張保單的責任，陪伴超過800萬保戶走過人生每個階段，透過遍及全台的服務據點和深耕在地的用心經營，與民眾建立緊密連結，連續22年蟬聯「保險公司類」金獎，穩居全台民眾最信賴的保險品牌。面對AI數位浪潮與超高齡社會的挑戰，國泰人壽積極推動數位轉型與多元健康促進方案，將保險價值從「事後補償」延伸至「事前預防」，因此自2022年起舉辦結合健康走路與社會公益的「步步攻億走」活動，透過「FitBack健康吧」每年號召萬名企業員工與民眾共同參與。

國泰產險則連續八年奪得產險金獎，致力提供公平、貼心的服務體驗。針對外籍與弱勢族群，推出多語影音、點字書及線上共覽協助，減少資訊落差；也榮獲金管會「公平待客」與「微型保險競賽」等肯定，實踐普惠金融精神。

連續11年獲健檢中心金獎的國泰健康管理，主打智慧化、個人化預防醫學服務，預計推出AI健檢規劃與數位營養工具，依據健康數據量身打造建議方案，實踐「一日健檢，全年守護」理念。

國泰建設則是第13度奪下地產開發金獎，持續深耕都市更新，興建超過5.8萬戶住宅，並與三井不動產攜手開發住宅與商業設施。今年南港都更案「國泰悠陽」將完工交屋，未來也將興建新總部大樓，延續「實在好房子」理念，推動城市永續發展。

產險 微型保險 國泰人壽

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