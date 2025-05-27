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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

安泰銀資本強健 不須增資

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

安泰銀行（2849）昨（26）日召開2025年第1季線上法人說明會，公布第1季獲利高成長近兩成，且存放比穩健優於同業平均水準，資本水準並保持業界領先地位，維持強健及高品質的資本水準，使得近來國銀增資或發債頻仍下，安泰銀無須辦理現增，即足可支應業務成長需求，並有充足的資本緩衝可抵禦意外風險。

安泰銀昨天法說會由副總經理、財務長陳琬鈺主持，匯市公布第1季營運成果，第1季淨收益13.7億元，稅後純益3.63億元，年成長達19.2%，獲利成長幅度領先多數國銀。陳琬鈺說明，安泰銀今年第1季獲利成長動能主要來自手續費淨收益及投資收益挹注。受惠於放款及保險佣金手續費成長，手續費淨收益達3.95億元，年增率16.6%。投資部位收益亦因固定收益產品帶動其他淨收入年增率達17.6%。但利息淨收益方面受利差縮窄影響，較去年同期減少8.8%。

安泰銀行 增資

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