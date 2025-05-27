三商壽募資150億…努力中

三商美邦人壽（2867）昨（26）日召開2025年第1季法人說明會，由總經理陳宏昇主持。受到美中關稅議題造成金融環境波動劇烈的不利影響，其第1季稅後純益為1.9億元，每股稅後純益（EPS）0.03元。總資產較2024年底成長0.7%，達1.64兆元。法人關注資本強化進度，三商壽指出，今年4月已完成14.4億元的次順位債募集，還有150億元的額度，仍然在努力進行中。

三商壽第1季初年度保費（FYP）為100.5億元，較2024年同期大幅成長75.5%，總保費為305億元，亦較去年同期成長14.4%，市占率則較去年同期增加0.51%，其中投資型商品FYP成長90.7%。三商壽2024年底隱含價值（EV）為1,049.8億元，較2023年底增加133.3億元，每股隱含價值為18.4元。

法人關注新台幣升值對公司營運、避險成本等的影響，三商壽指出，目前避險比例已拉高到50%以上，近期主要採取的避險策略是透過反向沖銷不續期的方式，提高避險比例；並將原先要到期的部位，往後調到7月之後。在外匯價格變動準備金方面，財務長林碧華表示，今年第1季達153.3億元，公司在4月適用新制，所以有第一桶金8.3億元的挹注，可由外價金全數沖抵波段升值影響。

而三商壽去年底資本適足率（RBC）為136.3%，淨值比為2.93%，受到市場波動衝擊，今年第1季淨值比下降至2.58%，法人關注後續資本強化進度。陳宏昇表示，相關計畫都在進行中，今年4月有完成14.4億元的次順位債募集，經董事會通過的還有150億元額度，仍在進行中。引進策略投資人部分，一樣持續進行中，但希望不只有資金的挹注，也能與公司產生綜效。