快訊

涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

凱基人壽無障礙環境 獲五星級認證

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽領先同業，取得五星級「無障礙環境場域認證」，由凱基人壽總經理郭瑜玲（左）代表，接受多扶協會理事長許佐夫頒發證書。凱基人壽／提供
凱基人壽領先同業，取得五星級「無障礙環境場域認證」，由凱基人壽總經理郭瑜玲（左）代表，接受多扶協會理事長許佐夫頒發證書。凱基人壽／提供

凱基金控（2883）旗下凱基人壽率壽險業之先，全面提升台北客服中心友善措施，於近日取得五星級「無障礙環境場域認證」，提供身心障礙者友善、包容、無礙、便捷的金融服務環境及體驗。凸顯凱基人壽響應金管會金融友善政策，落實聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)，在人員培訓、服務措施及環境友善等面向不斷精進，推動身心障礙友善。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，秉持「We Share We Link」企業精神，鑒於身心障礙朋友在生活中，常會遇到環境、設施帶來的不便，凱基人壽攜手長期合作夥伴「多扶無障礙生活與交通發展協會(多扶協會)」，藉由其推動高齡樂活及身心障礙友善服務的豐富經驗，培訓高階及一線服務人員，並對台北客服中心進行全面勘檢及輔導，協助優化無障礙環境。

凱基人壽全台客戶服務據點均設有友善服務櫃台、無障礙洗手間、配置高齡友善輔具、輪椅與服務鈴等，台北客服中心更於洗手間外牆設置點字觸覺地圖以服務視障客戶，優化出入動線及友善標示，取得多扶協會依照《建築物無障礙設施設計規範》授予五星級「無障礙環境場域認證」。多扶協會理事長許佐夫表示，凱基人壽經營團隊用心推動金融友善，在台灣進入超高齡社會之際持續優化各項服務，相信保戶會有所感，形成凱基人壽領先同業的優勢。

為落實「公平同理，待客如己」的金融平權理念，凱基人壽持續向多元身心障礙機構協會請益交流，瞭解使用者需求，強化金融友善實務，包括保戶APP、官網金融友善專區、基富通金融友善專區三大平台皆取得無障礙認證，推出易讀易懂的商品友善導讀、保險白話辭典，首創視障者點字識別服務，掃描QR code即可聽取保戶重要權益提醒等，縮短高齡及身心障礙者數位落差。凱基人壽提前為超高齡化社會做好準備，朝向最受推薦和信賴的壽險公司的目標前進。

壽險公司 凱基人壽

延伸閱讀

台幣匯率波動 凱基人壽：避險比率已拉高至55%至60%

凱基證券主辦集團資安月 打造堅實資安防護網

最牛一輪／光聖閃亮 凱基4A 搶鏡

台新人壽阻詐防偽 專屬簡訊碼「68488」正式上線

相關新聞

台幣升破30元大關 匯價創2年多收盤新高

台幣兌美元匯率昨天收盤升破卅元大關，收廿九點九三五元，匯價創下自二○二三年二月六日、暌違兩年多以來的收盤新高，再現二字頭...

台幣走升 台經院：後市看美元、外資

台幣走升，各界關注。台經院院長張建一昨表示，四月底、五月初台幣狂飆一部分是市場謠言導致廠商恐慌造成「踩踏事件」，中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率要看美元怎麼走及外資對台股看法，這是影響台幣走勢的關鍵。

國銀房貸逾放款餘額 連9個月走升

金管會統計，今年四月底國銀房貸逾期放款餘額連九個月走升，來到八十四點四二億元，逾放比同步攀升到百分之○點○八，雙雙寫下四...

央行放手！台幣見2字頭 今年來升幅達9.5% 漲勢超越歐亞幣

熱錢匯入加上出口商月底拋匯，新台幣升勢凌厲，昨（26）日收盤升破30元整數大關，收在29.935元，睽違兩年多（2023...

新台幣匯率升破30元大關 壽險業侵蝕獲利

新台幣升值壓力再起，昨（26）日重返29字頭，衝擊擁有龐大海外資產的壽險業，壽險業者也證實，新台幣升破30元關卡，確實造...

新台幣匯率升破30元大關 電子業搶救毛利

新台幣匯率昨（26）日強升，電子業頭痛，半導體、代工、品牌、零組件相關業者都難逃匯損與毛利率下滑壓力，多數台灣上市櫃科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。