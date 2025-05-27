凱基壽：台幣升1角 影響17億 第1季投資台股報酬率達15%

凱基金控（2883）昨（26）日舉行第1季法說會，法人關切凱基人壽台幣升值對匯損影響，凱基人壽指出，若未估算避險工具與投資、商品收益等評價損益影響在內，單純計算匯率因素則新台幣每升值1角，將影響匯損約17億元，但實際數「比17億元小很多」。

凱基人壽指出損益平衡點則是在新台幣匯價約30.7元、30.8元附近，也就是說，新台幣強升破30元關，確實影響匯損侵蝕獲利。

凱基人壽主管指出，凱基人壽採取外匯價格變動準備金新制，至4月底外匯價格準備金還有212.4億元，外準金敏感度測試損益兩平在台幣匯價30.7元、30.8元左右，因此目前台幣續升會衝擊獲利。另外，雖說新台幣升值1角影響匯損約17億元，但實際上損失並非直接升1角乘上17億元這樣估算，還要估算避險工具評價與投資、商品收益影響，所以實際（匯損影響）數會小很多。

凱基人壽主管並表示，由於近來新台幣波動性加大，因此凱基人壽也已調高避險比率到55%至60%左右，因為無本金遠期外匯NDF避險很貴，因此會以傳統避險搭配替代避險工具來做為整體外匯避險的策略。

凱基金第1季獲利成長6%，子公司凱基人壽2024年底隱含價值（EV）達4,759億元，較前一年度增長11.3%，增加約482億元，以凱基金控流通股數計算每股隱含價值為28.4元，第1季底總資產並突破4兆元大關。操作上，台股部位投資報酬率達15.8%，海外債則為3.9%。

凱基金控法說會也公布推行one KGI的集團跨業整合效益與2025年目標，包括凱基人壽轉介客戶至銀行、證券開戶數每季達2,000戶，較之前大增四倍，凱基證券轉介至銀行開戶數自每季8000戶增至每季1萬戶，以及凱基銀行轉介客戶開立證券戶，自每年1萬戶增至每年1.2萬戶，今年目標擬將凱基證客戶以凱基銀為交割戶的比例拉高一倍，帶動銀行端活存餘額與活存比成長。

另外，凱基金將以全集團支持凱基投信基金銷售，推升其資產規模增長，其中，凱基人壽ETF投資配置中，投資凱基投信ETF的金額占比由20%提升至30%以上，凱基投信ETF的IPO過半由凱基證券銷售，凱基銀行銷售凱基人壽保單占其保險銷售比重過半。

凱基金法說會公布第1季稅後純益87億元，年成長6%，子公司凱基人壽第1季稅後純益61.8億元，年增20%；第1季初年度保費收入（FYP）也較去年同期大幅成長74%，來到196.2億元。投資收益維持穩健。