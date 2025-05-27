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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

台幣見2字頭 升值受惠股相對強勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近來新台幣對美元匯率強勢升值，昨（26）日又見「2」字頭，資產、營建、航空、食品、觀光、內需等「新台幣升值受惠股」昨（26）日相對強勢，成為市場買盤轉進與追捧的焦點。

輝達執行長黃仁勳日前宣布未來台灣總部將設在北士科，讓部分資產、營建、重電等「士科概念股」大漲，成為另類的輝達概念股，但畢竟較不占權重，難以讓台股翻紅。

士科概念股包括新紡（1419）、台火（9902）、士紙（1903）、士開（5324）、士電（1503）等，不過，昨日表現呈現兩樣情，台火、新紡強勢漲停，士紙、士開、士電則下跌。新紡更無懼從昨日起十個交易日被打入處置股，撮合採人工管制，每5分鐘一次，仍強勢以漲停作收；士紙23日遭列入注意股，昨日股價轉弱，下跌1.2%。

輝達 概念股 新台幣

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