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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

期貨公會理事長 兩人競逐

經濟日報／ 記者崔馨方周克威／台北報導

期貨公會龍頭之爭進入白熱化階段。目前浮上檯面的人選，業界聚焦在康和期貨董事長孫天山、光和證券董事長詹正恩二人。期貨公會理事競選名單6月5日出爐後，就將進入肉搏戰。

據了解，現任期貨公會理事長陳佩君是兆豐證券暨兆豐期貨董事長，在階段性任務完成，且無意競選下一任理事長後，期貨公會的龍頭之爭一度陷入「空窗期」，沒有入選欲出馬角逐。

期貨公會確定今年6月30日改選後，各方有意競選理事的人馬將浮上檯面，欲參選理事者須在6月5日需登記完成。

目前表達有意參選的理事長熱門人選中，光和證券董座詹正恩、康和期貨董座孫天山二人動作最為積極。

目前雙方已開始在檯面下積極布局。其中孫天山在群益金鼎證券（6005）經紀部、承銷部深耕多年，2003年升任群益期貨董事長，並於2021年轉赴康和期貨擔任董座至今，在證券、期貨的經歷長達40餘年，人脈深厚。

光和證券是中部地區的中小型券商，但詹正恩極具親和力，在證券圈有很強的人脈與實力。

據悉，目前已獲得不少證券商的支持，將是此次期貨公會理事長選舉的大黑馬。

期貨公會將在6月30日改選33位理事，再選出11位常務理事，欲取得競逐理事長門票要先取得常務理事資格，隨後由33位理事就有意爭取理事長的常務理事進行投票。

董事長 群益 期貨

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