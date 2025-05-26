再現2字頭！台幣匯率失守30大關 匯銀：本周測試會否升破29.59

時隔近三周，台幣匯價再度看到2字頭，今日台幣匯價失守30大關，尾盤以29.935作收，升值8.8分，創2023年2月上旬以來的新高價位，盤中最高來到29.857、升值1.66角。匯銀人士指出，本周會否升破5日一度出現的29.59最高匯價，已為匯市最具指標意義的信心關卡，若是該道防線被突破，那麼匯價升破29恐怕指日可待。

統計顯示，台幣收盤的匯價上次看到2字頭，是2023年2月6日收29.984元，在此之前有三個交易日的匯價為2字頭，一直到2月7日才重回30，其中2月2日匯價為29.7，為近28個月以來的最高價位，匯銀人士不諱言，以現在的市場氛圍觀察，極有可能升破該價位，甚至會升破本月5日的盤中最高匯價29.59。

合計台北外匯經紀公司的成交量13.23億美元，加上元太經紀公司3.85億美元，26日的成交量共17.08億美元；其中以台北外匯經紀公司成交量觀察，早盤8.54億美元，已快接近上周五的全日成交量，但下午成交量卻收斂，匯銀人士指出，並未看到央行有動作出來阻升，倒是央行有可能已關切各銀行及出口商賣匯的行動，以致壓縮下午的匯市成交量。

匯銀人士也指出，周一台幣匯價升破30大關，亦和外資匯入有關，至於出口商拋匯量並不大；此外，由於美國周一休市，因此外資匯入的量並不大，因此周一的全日成交量在正常水準，至於接下來外資匯入動能是否擴大，台股的表現至關重要。以周一台股表現來分析，金管會宣布解除限空量的第一個交易日，台股只跌115.67點，這在外資看來算是「不弱」，不過另一方面，業者也觀察到，外資的期貨空單有在增加。

對此匯銀人士指出，倘若外資因看好台股而持續流入，台幣恐怕很難回到30元以上。再以最具指標意義的NDF（無本金交割遠期外匯）價格來觀察，現在一個月的匯價為29.4，一年期的約當匯價更高達27.65，已反映市場對台幣匯價最真實的預期。

匯銀人士也指出，不論對出口商或是壽險，現在避險負擔都非常沈重，NDF換算出來的年化避險成本，已從一個月前的3%增至7%，匯價暴升帶來的衝擊由此可見。至於央行的態度，市場則普遍解讀，央行已不會力守30大關，台幣升值大勢難挽，現在央行只希望能緩升，而非急升。

以央行統計觀察，美元指數下跌0.51%，亞洲主要國家中，台幣26日單日升值0.29%最多，日圓26日單日升值0.28%居次、星幣升0.17%、人民幣升0.07%、越南盾升值0.16%，歐元則升值0.43%升幅為全球主要幣別最大。