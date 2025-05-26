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新安東京海上產險 勇奪讀者文摘「信譽品牌金獎」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

全球具指標性的消費者調查之一《讀者文摘信譽品牌大調查》26日公布結果，新安東京海上產險榮獲「產險公司類」金獎肯定，於「可信度」、「品質」、「價值」、「了解客戶需求」、「創新」、「社會責任」等六大評比項目皆表現出色，展現出其「誠信築基、顧客至上」的核心服務理念深獲消費者認同。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，公司承襲母集團日本東京海上集團的保險專業，持續創新推出差異化商品與服務。自開業以來，率先導入「抵達事故現場服務」汽車險機制，並建置「高效數位定位派遣」與「GPS即時動態地圖」功能，優化事故處理效率，至今累計已協助逾47萬人次，深植「新安到了，心更安了」的品牌形象。

在資安防護方面，新安東京海上產險亦展現高度承諾，通過ISO 27001、ISO 27701與ISO 22301等三大管理系統國際驗證，並自2023年起正式加入東京海上資安聯防體系，投入次世代防火牆、資料防外洩與端點偵測等多項防護機制，全面守護數位服務安全與客戶權益。

除專業本業表現優異，新安東京海上產險也積極投入公益，面對詐騙問題頻傳，自2023年起攜手公益團體舉辦逾百場防詐講座，對象涵蓋樂齡長者、聽語障者、原民、新住民與弱勢族群，並獲金管會頒發2024年度「金融教育貢獻－最佳薪橋獎」殊榮。

邁入第26年，新安東京海上產險秉持穩健專業精神與創新服務理念，致力成為最值得信賴的風險守護者，持續朝「To Be a Good Company」願景邁進，為社會大眾打造更安心的金融保障環境。

產險

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