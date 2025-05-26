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期貨公會龍頭之爭！康和期貨孫天山 VS 光和證券詹正恩

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

期貨公會龍頭之爭，進入白熱化階段，目前浮上檯面的人選，業界聚焦在康和期貨董事長孫天山、光和證券董事長詹正恩二人身上，在6月5日期貨公會的理事競選名單出爐後，將進入最新的肉搏戰。

經了解，在現任期貨公會理事長，同時也是兆豐證券、兆豐期貨董事長的陳佩君，在階段性任務完成，無意競選下一任期貨公會理事長一職後，期貨公會的龍頭之爭，陷入短暫眾「空窗期」，也就是沒有入選欲出馬角逐的尷尬狀況。

不過，在期貨公會確定今年在6月30日改選，隨各方有意競選理事的人馬即將浮上檯面（欲參選理事者，在6月5日需登記完成）後，表達有意參選的理事長熱門人選，包括光和證券董事長詹正恩、康和期貨董事長孫天山兩人動作最為積極。

其中，雙方也已經開始在檯面下積極布局，由於孫天山在群益金鼎證券的經紀部、承銷部深耕多年後，在2003年升任群益期貨（6024）董事長，並在2021年轉赴康和期貨擔任董事長一職至今，證券、期貨經歷40餘年，人脈深不可測。

光和證券雖僅是中部地區的中小型券商，但董事長詹正恩的親和力，在證券圈的人脈、實力，在業界堪稱無人能出其右，若是正式出馬角逐期貨公會理事長一職，勢必將獲得各證券商的支持，據悉目前也已經獲得不少證券商的私下支持，將是期貨公會理事長的大黑馬。

期貨公會將在今年6月30日改選新一任的33位理事，並由這33位理事選出11位常務理事，欲取得競逐理事長的門票，就必須先取得常務理事的資格，隨後並由這33位理事就有意爭取理事長的常務理事進行投票。

由於在6月5日時，欲參選理事的人選，需向公會完成登記，屆時隨參選理事的名單出爐後，有意爭取理事長寶座的熱門入選，將進入新一階段的肉搏戰。

證券商 董事長 期貨

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