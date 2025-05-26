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「閱讀全壘打」邁入第十年 贈送17,500張棒、籃球票

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第十年，借書換票活動將於後天（5月28日）起跑，規模再創新高，新增臺南市立圖書館及高雄市立圖書館，達成六都公共圖書館、共計220家圖書館共襄盛舉的里程碑，並走入八所大學校園，全年度將贈送中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊總計17,500張主場門票，邀請全民一起愛閱讀挺運動。

「2025閱讀全壘打」26日舉辦啟動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月、國資圖館長馬湘萍、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司董事長陳國恩及活動代言人中信兄弟許基宏、中信特攻黃泓瀚、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺Driver蒞臨活動現場與會。

中國信託金控董事會秘書長高人傑表示，中國信託長期結合集團資源投入公益，「閱讀全壘打」迄今邁入第十年，足跡遍布全臺17縣市的圖書館，帶動借閱逾30萬本書，成果豐碩，今年更與八所大學院校合作，透過提供職業運動賽事觀賽機會提升大眾閱讀習慣。中信育樂董事長陳國恩指出，希望透過職棒、職籃與電競三位選手的影響力，傳遞閱讀和運動的重要性，讓更多民眾善用公共圖書資源，進而支持臺灣職業運動發展。

國資圖館長馬湘萍表示，今(2025)年以「繪動青春」為主題，盼透過繪本與故事的力量，點燃年輕世代的想像力與行動力，讓閱讀陪伴青春成長、啟發未來無限可能，馬湘萍館長強調，閱讀與運動皆需熱情與持續投入，期望藉由「閱讀全壘打」，激發大眾發現閱讀的樂趣。

「2025閱讀全壘打」除了臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣等既有合作縣市之外，今年臺南市與高雄市亦加入行列，達成六都公共圖書館皆參與的全壘打里程碑。「2025閱讀全壘打」首波換票提供11,500張中信兄弟平日主場賽事兌換券，自今年5月28日起至6月30日止，民眾完成10本書的借閱任務或利用閱讀存摺系統以10點即可兌換一張。

「閱讀全壘打」今年與國立政治大學、國立臺灣師範大學、東海大學、天主教輔仁大學、東吳大學、逢甲大學、中信金融管理學院及中信科技大學共八所大學院校合作，4月中旬至6月初於校園圖書館借閱3本書，即可兌換1張中信兄弟平日主場賽事兌換券，莘莘學子可利用暑假進場體驗熱血職棒賽事。

閱讀 中國信託金融控股 中信兄弟

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