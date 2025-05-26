三商壽法說會／台幣暴升 避險比例拉高至50%以上…採取2招因應

三商美邦人壽（2867）26日召開2025年第1季法人說明會，由總經理陳宏昇主持。受到美中關稅議題造成金融環境波動劇烈的不利影響，其第1季稅後純益為1.9億元，每股稅後純益（EPS）0.03元。總資產較2024年底成長0.7%，達1.64兆元。

面對新台幣大幅升值，三商壽指出，目前避險比例已拉高到50%以上，接下來將採取2招因應。另外，在資本強化方面，今年4月已完成14.4億元的次順位債募集，還有150億元的額度，仍然在努力進行中。

三商壽指出，公司業務部隊動能強勁，其第1季初年度保費（FYP）為100.5億元，較2024年同期大幅成長75.5%，總保費為305億元，亦較去年同期成長14.4%，市占率則較去年同期增加0.51%，其中投資型商品FYP成長90.7%。而投資型商品中CSM較高的分期繳投資型商品FYP亦較去年同期成長13.6%；此外，第1季初年度等價保費（FYPE）受到FYP大幅成長帶動下，亦較去年同期成長26%。

三商壽2024年底隱含價值（EV）為1,049.8億元，較2023年底增加133.3億元，每股隱含價值為18.4元，亦較2023年增加0.4元。2024年底隱含價值增加，主因為2024年獲利，以及新契約的挹注使有效契約價值成長。由於公司持續增加保障型商品的銷售，使一年新契約價值（V1NB）由2023年的49.2億元上升至2024年的49.6億元，對未來提升獲利及接軌IFRS 17都有正面影響。

法人關注新台幣升值對公司營運、避險成本等的影響，三商壽副總郭俊仁指出，三商壽目前避險比例已拉高到50%以上，但因為境外避險成本變很貴，以成本效益來看，不見得比較好，加上如此大幅度的升值也不常發生，因此三商壽近期採取的策略是透過反向沖銷不續期的方式，提高避險比例；再來，將原先要到期的部位，往後調到7月之後，屆時如果三商壽需要拉高避險比例，可以讓避險成本降低一些；整體避險成本會在46%至70%之間進行相關操作。

郭俊仁說，在台幣匯率方面，央行一直以來是用新台幣名目有效匯率（NEER）維持在過去三十六個月移動平均值上下5％的範圍內，來當作目標水準，目前新台幣名目有效匯率指數接近上限，這也可以當作參考指標。而根據過往經驗，台幣大幅升值在穩定一兩個月之後，避險成本自然就會往下走，對三商壽來講，就有機會再調整避險比例。

在外匯價格變動準備金方面，財務長林碧華表示，三商壽去年底約有123億元，今年第1季增加30.5億元，達153.3億元，公司也在4月適用新制，所以有第一桶金8.3億元的挹注，但最新外匯價格變動準備金的情形，需以公告範圍為準，目前不方便提供，但也希望藉此厚實外匯準備金，提高外匯避險操作的彈性，並降低未來避險成本及匯率波動風險。

而三商壽去年底資本適足率（RBC）為136.30%，淨值比為2.93%，受到市場波動衝擊，今年第1季淨值比再度下降至2.58%，法人關注後續資本強化進度。總經理陳宏昇表示，相關計畫都在進行中，今年四4月有完成14.4億元的次順位債募集，經董事會通過的還有150億元的額度，仍然在進行中，這部分雖然不是很容易，但會努力來辦到。引進策略投資人部分，一樣持續進行中，但對公司來講，策略投資人的推動不是只有資金的挹注，也希望真的能夠與公司產生綜效，因此進行過程需審慎。

另外，陳宏昇提到，台灣保險業將於2026年起接軌IFRS17及ICS制度，若主管機關同意三商壽可適用已公告的過渡措施，依最新試算結果，三商壽於接軌日之ICS預估可達140%以上，高於ICS法定資本適足標準。明年IFRS 17轉換時，淨值在轉換過程中亦會提升，因此儘管今年第1季淨值比沒有通過，但到接軌時候是會改善的，只是今年因為還適用RBC制度跟3%淨值比的標準，目前為止還是具挑戰的。