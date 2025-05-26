三商美邦人壽首季初年度保費增75% 調整避險應對匯市波動

三商美邦人壽今日召開2025年第一季法人說明會，三商美邦人壽表示，今年首季初年度保費達100.5億元，較去年同期大幅成長75.5%，總保費為305億元，亦年增14.4%，受惠業務轉型與利差環境，第一季稅後淨利1.9億元，每股盈餘0.03元（EPS），總資產規模成長至1.64兆元，季增0.7%。

三商美邦人壽指出，今年度首季初年度保費（FYP）市占率較去年同期增加0.51%。其中，投資型商品FYP年增90.7%；若進一步觀察CSM較高的分期繳投資型商品，該類商品FYP亦較去年同期成長13.6%。另外，受FYP大幅成長帶動，首季初年度等價保費（FYPE）年增26%。

針對近期匯率與金融市場波動，三商美邦人壽副總經理郭俊仁表示，因應台幣升值與避險成本攀升，公司自2024年底起陸續調整避險策略，2025年第一季外匯價格變動準備金增至153億元，較上季末增加約30億元。

郭俊仁指出，去年第四季因大環境不確定性升高，公司一度將避險比率拉高至67%，隨後台幣匯率自32元升值至30元，造成避險成本墊高，目前每月避險成本約落在2至4角之間，因此公司適度調降避險比重至57%，並改以「反向沖銷」原有避險部位、到期不續作方式，展延至7月後重新布局，以分散認列損失的時點壓力。

面對匯率波動，郭俊仁指出，將以滾動式調整為原則，在風險與成本間取得平衡。他強調，目前外匯避險比率已逾五成，整體策略操作區間設定在46%至70%間。

三商美邦人壽指出，2026年起壽險業全面採用IFRS 17與ICS會計新制，外匯準備金得以100%抵銷帳面匯損，不再列為費用，有助降低財報波動，公司也強調將強化資產負債配適，以穩定資本適足率（RBC）與獲利表現。

對於近期4、5月「股匯雙殺」的衝擊，三商美邦人壽總經理陳宏昇表示，目前僅公布第一季數據，不便揭露第二季細節，但強調公司將持續穩定報表波動、審慎檢視避險部位，並強化投資組合品質，兼顧風控與收益。