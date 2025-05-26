快訊

家寧絕地反攻！公布「沒拿YT收益、Andy劈腿」打擊真相

輝達擬進駐…北士科用地何去何從？ 新壽說話了

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

聽新聞
0:00 / 0:00

三商美邦人壽首季初年度保費增75% 調整避險應對匯市波動

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
三商美邦人壽今日召開2025年第一季法人說明會，三商美邦人壽總經理陳宏昇出席。記者林莉／攝影
三商美邦人壽今日召開2025年第一季法人說明會，三商美邦人壽總經理陳宏昇出席。記者林莉／攝影

三商美邦人壽今日召開2025年第一季法人說明會，三商美邦人壽表示，今年首季初年度保費達100.5億元，較去年同期大幅成長75.5%，總保費為305億元，亦年增14.4%，受惠業務轉型與利差環境，第一季稅後淨利1.9億元，每股盈餘0.03元（EPS），總資產規模成長至1.64兆元，季增0.7%。

三商美邦人壽指出，今年度首季初年度保費（FYP）市占率較去年同期增加0.51%。其中，投資型商品FYP年增90.7%；若進一步觀察CSM較高的分期繳投資型商品，該類商品FYP亦較去年同期成長13.6%。另外，受FYP大幅成長帶動，首季初年度等價保費（FYPE）年增26%。

針對近期匯率與金融市場波動，三商美邦人壽副總經理郭俊仁表示，因應台幣升值與避險成本攀升，公司自2024年底起陸續調整避險策略，2025年第一季外匯價格變動準備金增至153億元，較上季末增加約30億元。

郭俊仁指出，去年第四季因大環境不確定性升高，公司一度將避險比率拉高至67%，隨後台幣匯率自32元升值至30元，造成避險成本墊高，目前每月避險成本約落在2至4角之間，因此公司適度調降避險比重至57%，並改以「反向沖銷」原有避險部位、到期不續作方式，展延至7月後重新布局，以分散認列損失的時點壓力。

面對匯率波動，郭俊仁指出，將以滾動式調整為原則，在風險與成本間取得平衡。他強調，目前外匯避險比率已逾五成，整體策略操作區間設定在46%至70%間。

三商美邦人壽指出，2026年起壽險業全面採用IFRS 17與ICS會計新制，外匯準備金得以100%抵銷帳面匯損，不再列為費用，有助降低財報波動，公司也強調將強化資產負債配適，以穩定資本適足率（RBC）與獲利表現。

對於近期4、5月「股匯雙殺」的衝擊，三商美邦人壽總經理陳宏昇表示，目前僅公布第一季數據，不便揭露第二季細節，但強調公司將持續穩定報表波動、審慎檢視避險部位，並強化投資組合品質，兼顧風控與收益。

台幣匯率 三商美邦人壽

延伸閱讀

台幣匯率波動 凱基人壽：避險比率已拉高至55%至60%

月月領息還能少繳稅？專家曝ETF配息怎課稅，與銀行利息、海外股息優劣比較

14萬股東注意！國泰ETF 00922經保費新制 規模越大經理費越低

00922保管費調整後與00878相同！「規模擴大」經理費也會越降越低

相關新聞

新台幣收29.935元 匯銀：央行短線恐不再是「力守30大關」

時隔近三周，台幣匯價再度看到2字頭，今日台幣匯價失守30大關，尾盤以29.935作收，匯銀圈人士指出，現在央行的下一目標...

三商美邦人壽首季初年度保費增75% 調整避險應對匯市波動

三商美邦人壽今日召開2025年第一季法人說明會，三商美邦人壽表示，今年首季初年度保費達100.5億元，較去年同期大幅成長...

黃金需求仍強勁 星展上調目標價至每盎司3765美元

星展銀行（台灣）表示，全球地緣政治局勢惡化，促使各國央行持續增加多元儲備，以及強勁的投資者需求下，使黃金表現持續走揚，集...

台幣匯率波動 凱基人壽：避險比率已拉高至55%至60%

凱基金控今日召開第1季線上法說會，與會者高度聚焦台幣匯價升值帶來的衝擊，其中關於匯率升值的衝擊，凱基人壽指出，以其外匯曝...

台幣上午一路勁升、盤中最低29.857 午盤暫收29.87

新台幣今日升勢強勁，午盤暫收29.87兌1美元，接近中午時，匯價最低一度來到29.857，市場關注中央銀行下午能否守住3...

新台幣午盤強升1.53角 暫收29.87元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.87元，強升1.53角，成交金額8.54億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。