凱基金法說會／凱基人壽2024年底隱含價值 EV 大增11.3%

凱基金控（2883）26日下午舉辦2025年第1季法人說明會，公布子公司凱基人壽最新隱含價值（EV）達4,759億元，較前一年度增長11.3%，增加約482億元，凱基人壽同時也於會中公布2024年底每股隱含價值，換算凱基金控流通股數的每股隱含價值為28.4元。

凱基金控法說會今天公布財務表現及整體營運報告，凱基金控第1季稅後純益達新台幣87億元，年成長6%。其中，凱基人壽今年第1季稅後純益61.8億元，較去年同期提升20%；第1季初年度保費收入（FYP）也較去年同期大幅成長74%，來到196.2億元。